Retransmisión en directo del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U22
El equipo de Manolo Trujillo se estrena en casa en el pabellón Blas Infante
Málaga
Sábado, 18 de octubre 2025, 11:03
Alhaurín de la Torre acoge el primer partido como local Unicaja en la Liga U22 que organizan la Federación Española y la Liga ACB. El ... pabellón Blas Infante será la casa del equipo malagueño, que cayó en la jornada inaugural ante el Real Madrid.
El encuentro comenzará a las 12.30 horas y Sur. es ofrece la retransmisión en directo del partido. El Unicaja Alhaurín de la Torre está encuadrado en el Grupo A junto al Madrid, Barcelona, Joventut, Manresa, Valencia y Casademont Zaragoza.
