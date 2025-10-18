Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS
Liga U22

Retransmisión en directo del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U22

El equipo de Manolo Trujillo se estrena en casa en el pabellón Blas Infante

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Alhaurín de la Torre acoge el primer partido como local Unicaja en la Liga U22 que organizan la Federación Española y la Liga ACB. El ... pabellón Blas Infante será la casa del equipo malagueño, que cayó en la jornada inaugural ante el Real Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  3. 3 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  6. 6

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  7. 7 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  8. 8 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10 Buscan a 150 personas en Málaga para trabajar de agentes telefónicos: estos son los requisitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retransmisión en directo del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U22

Retransmisión en directo del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U22