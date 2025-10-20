Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Asvel para esta temporada. Euroleague

Primera deserción en la Euroliga, el Asvel se marchará a la Champions League

El conjunto francés, presidido por Tony Parker, dará el paso con la idea de jugar la NBA Europea en 2027

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:46

La llegada de la NBA a Europa para crear una nueva competición va a provocar grandes movimientos en el baloncesto continental en los próximos meses. ... Los responsables de la Liga estadounidense, aliados con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), tratarán de reclutar al mayor número de equipos de la Euroliga para hacer un torneo fuerte, aunque algunos van a dar el paso por sí solos.

