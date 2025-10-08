Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Piden suspender el partido de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí

El alcalde del municipio canario insta al CSD y a la BCL que tomen medidas contra los equipos israelíes

Juan Calderón

Juan Calderón

Malaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:25

Comenta

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras instituciones superiores la suspensión del partido ... de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín. El conjunto canario es junto al Unicaja uno de los claros aspirantes al título de la competición. El Tenerife está encuadrado en el grupo D junto al Tofas, el Trapani Sharks (al que se mide este miércoles) y el Bnei Herzliya de Israel. El alcalde canario se une así a otros que han pedido que se tomen medidas contra los equipos israelíes, pues el presidente del Trapani Shark reclamó a la FIBA la exclusión de estos de la competición debido a la masacre que Israel está perpetrando en Gaza.

