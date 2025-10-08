Piden suspender el partido de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya israelí

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), pedirá al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a otras instituciones superiores la suspensión del partido ... de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife contra el Bnei Herzliya israelí, el próximo 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín. El conjunto canario es junto al Unicaja uno de los claros aspirantes al título de la competición. El Tenerife está encuadrado en el grupo D junto al Tofas, el Trapani Sharks (al que se mide este miércoles) y el Bnei Herzliya de Israel. El alcalde canario se une así a otros que han pedido que se tomen medidas contra los equipos israelíes, pues el presidente del Trapani Shark reclamó a la FIBA la exclusión de estos de la competición debido a la masacre que Israel está perpetrando en Gaza.

En declaraciones a Radio Club Tenerife insta al Consejo Superior de Deportes y a otras instituciones, las federaciones española e internacional de baloncesto, a posicionarse claramente sobre la cancelación del encuentro. El dirigente socialista rechaza la posibilidad de que el encuentro se juegue a puerta cerrada.

En los últimos días varios sindicatos y colectivos sociales, como comisiones Obreras o la Federación Sindical Canaria, han reclamado que el partido de baloncesto no se lleve a cabo. Son peticiones que ha recogido el alcalde, que rechaza la celebración del juego «no solamente por la imagen, que es sumamente importante», sino también porque asegura tener conocimiento de las acciones que podrían realizarse en el municipio en contra de la presencia del equipo israelí en el Pabellón Santiago Martín.

«No podemos blanquear el genocidio a través del deporte. Entendemos la situación del equipo, sabemos que es complicada, pero hay que tomar medidas drásticas» ante la masacre perpetrada por Israel contra el pueblo Palestino. Más de 60.000 personas han sido asesinadas. La guerra en Gaza ha supuesto la muerte de 20.000 niños«,