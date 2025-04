Osetkowski, champán en mano: «Intentaremos ganar otra Champions League»

Marina Rivas Martes, 15 de abril 2025, 23:01 Comenta Compartir

Tras la victoria clave del Unicaja ante el Pallacanestro Reggiana, que dio al equipo el pase directo a su tercera Final Four en la Basketball ... Champions League, se descorchó alguna que otra botella de champán en el vestuario verde y morado. Prueba de ello fue el estadounidense Osetkowski, que atendió a los micrófonos del club con la botella en mano para dar una rápida valoración sobre el triunfo: «No es fácil estar en otra Final Four. Esperábamos estar aquí, queríamos estar aquí, el trabajo no está terminado, tenemos dos partidos más y vamos a intentar ganar otra Champions League».

Por su parte, también habló este martes otro jugador cajista, en su caso, en rueda de prensa junto a Ibon Navarro. Este fue Kameron Taylor, que se llevó 15 de valoración con 8 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. «Ha sido un partido en el que no hemos encontrado nuestro tiro, pero siento que al final nos hemos encontrado a nosotros mismos en cuanto a defensa, porque jugar para el Unicaja significa defender fuerte y eso es lo que hicimos al final y eso sirvió para conseguir la victoria».

