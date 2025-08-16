Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Barreiro fue uno de los primeros en pasar los reconocimientos médicos el año pasado. Unicaja B. Fotopress
Pretemporada

El nuevo Unicaja se prepara para la vuelta al trabajo

La plantilla irá regresando a Málaga de forma escalonada a partir de hoy para someterse a las primeras pruebas médicas y físicas

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:18

Aunque no de forma completa, el nuevo Unicaja ya ha comenzado a andar. Eso sí, aún de forma relativa. La plantilla del equipo malagueño irá ... regresando a Málaga poco a poco, de forma escalonada, a partir de hoy, para proceder con los tradicionales reconocimientos médicos y físicos del verano en los próximos días. Una vez superado este trámite necesario para comprobar el estado físico y competitivo del plantel, turno para comenzar a trabajar en serio. El equipo echará a rodar, de forma oficial, el próximo jueves (21 de agosto), la fecha señalada para el primer entrenamiento de la pretemporada.

