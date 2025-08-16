El nuevo Unicaja se prepara para la vuelta al trabajo

Aunque no de forma completa, el nuevo Unicaja ya ha comenzado a andar. Eso sí, aún de forma relativa. La plantilla del equipo malagueño irá ... regresando a Málaga poco a poco, de forma escalonada, a partir de hoy, para proceder con los tradicionales reconocimientos médicos y físicos del verano en los próximos días. Una vez superado este trámite necesario para comprobar el estado físico y competitivo del plantel, turno para comenzar a trabajar en serio. El equipo echará a rodar, de forma oficial, el próximo jueves (21 de agosto), la fecha señalada para el primer entrenamiento de la pretemporada.

Ibon Navarro podrá contar, entonces, con tres de los cuatro fichajes que el club ha acometido este verano. Estarán Sulejmanovic, Webb III y, probablemente, Chris Duarte. Xavier Castañeda tendrá que esperar a que su selección, Bosnia, quede eliminada del Eurobasket para empezar a trabajar con su nuevo equipo. Es por eso que el americano internacional con el país balcánico ya ha sido presentado y ha pasado las primeras pruebas médicas con el Unicaja. Fue el primero, antes de poner rumbo a la concentración de su selección. Balcerowski tampoco estará hasta que Polonia quede eliminada.

En principio en el Unicaja se contaba con que Duarte, el flamante fichaje estrella del verano, no estuviera hasta pasados unos días (o incluso semanas) del arranque de la pretemporada cajista, pues estaba en los planes de la República Dominicana para la Americup. Pero su lesión de espalda ha cambiado el rumbo de su verano. Para el jugador se trata de un inconveniente en el lado más personal, aunque en el Unicaja 'respiran', pues este leve contratiempo propiciará que, salvo sorpresa, esté junto a sus nuevos compañeros en la primera sesión de trabajo y el riesgo de lesiones se vea reducido, quitándose los encuentros internacionales que estaban previstos en su calendario particular.

Seguro que no ha sido un verano de desconexión para Ibon Navarro. Ya reconoció el año pasado que no fue capaz de 'desenchufar', aunque sí que logró encontrar un estado más zen y de tranquilidad en el verano, porque, aseguró, el trabajo estaba hecho. No hubo demasiados cambios en la plantilla y los fichajes de Tillie y Balcerowski llegaron al final. Además, no hubo demasiadas salidas.

Más cambios este año

Este verano, el que más cambios ha dejado en Los Guindos de los últimos tres, habrá estado más pendiente de todo. La buena noticia en ese sentido es que Juanma Rodríguez y su equipo dejaron encarrilada y prácticamente cerrada la confección de la plantilla relativamente pronto, en el mes de julio, para encarar la vuelta al trabajo con una idea formada del plantel que representará al Unicaja esta temporada en la Copa Intercontinental, la Supercopa Endesa, la Liga Endesa y la BCL.

Lo normal sería que la forma de trabajar del equipo durante esta pretemporada no diste mucho de la de la temporada pasada: el equipo cogió un buen punto de forma en el mes de septiembre y consiguió hacerse con los dos títulos que disputó antes del arranque de la Liga Endesa. Lo que funciona, dicen, no se toca. El pasado verano entrenaron por primera vez el 17 de agosto y este lo harán cuatro días más tarde. Las competiciones, eso sí, arrancarán una semana más tarde que el pasado año. La idea, en principio, es repetir la fórmula del éxito más reciente. El Unicaja ya se prepara para defender sus dos coronas el próximo mes.