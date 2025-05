Manu Trujillo, directo a los exámenes tras ganar la Champions

El deber manda. Mientras la plantilla del Unicaja se fotografiaba con el trofeo de la Champions a los pies de la Acrópolis de Atenas, Manu ... Trujillo iba camino del aeropuerto para regresar a Málaga. El canterano cajista tenía que cumplir con sus obligaciones académicas.

El malagueño fue incluido en el último momento en la expedición a la Final Four por la baja de Djedovic y los problemas físicos de Balcerowski. La normativa exige cinco cupos y los dos jugadores profesionales podían quedarse fuera, de aquí que Ibon Navarro tirase del canterano ante un posible imprevisto. Finalmente no jugó ninguno de los dos partidos de la Final Four, pero allí estuvo por si hacía falta y recogió su medalla como miembro del primer equipo.

Trujillo, como miles de estudiantes malagueños, se encuentra estos días en un momento clave del curso, pues estudia segundo de Bachillerato y en breve tendrá que preparar la selectividad. Así que el base ha estado en Atenas alternando los entrenamientos con los estudios en el hotel de concentración para aprovechar al máximo el tiempo. Este lunes tiene tres exámenes y mañana otros tantos, de ahí que anoche adelantase su regreso en un vuelo que salió de la capital griega a las 3:30 de la mañana y llegó a Málaga a las 8:00, justo para presentarse. Le escoltaban Berni Rodríguez y Carlos Cabezas.

El malagueño ha caído de pie en el vestuario del Unicaja. Los profesionales le aprecian mucho, le aconsejan y le protegen, síntoma de que es un elemento en el que pueden confiar en el trabajo diario. Manu Trujillo acaba esta temporada su etapa de formación en el club cajista, pero es muy probable que siga en el Unicaja con el mismo rol que tiene ahora. Sería, claro está, previa firma de su correspondiente contrato. Cuando llegue ese momento, el malagueño estará ya en la Universidad.