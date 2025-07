El malagueño Jakub Urbaniak, cedido al Slask Wroclaw

Nuevo paso para la evolución de Jakub Urbaniak. El jugador malagueño de 22 años, que las últimas campañas militó en el Dreamland Gran Canaria, jugará ... cedido la próxima temporada en el Slask Wroclaw, con el que disputará la Eurocup.

Urbaniak residió en Málaga desde los tres años y formó parte de la cantera del Unicaja hasta que acabó su ciclo júnior. Estudió en el Colegio La Goleta y entonces era conocido como Jakub Coulibaly, pero desde hace unos años adoptó el apellido de su madre de nacionalidad polaca, Urbaniak. Se da la circunstancia de que tiene licencia de cupo de formación tanto en España como en Polonia, por lo que es un jugador a seguir de cerca. Con 2,05 metros y buenas cualidades, su primera experiencia en el extranjero fue en la Get Better Academy en la República Checa, donde además mejoró su nivel de inglés, y no tardó en ser reclutado por Polonia para el Europeo Sub-20 de 2022, donde firmó muy buenos partidos. Aquello le valió para firmar su primer contrato profesional con el Trefl Sopot polaco que dirigía Zan Tabak.

Regresó a España para enrolarse en la cantera del Gran Canaria, donde explotó hace dos temporadas en su equipo de la LEB Plata. Sus números: 15,1 puntos, 7,6 rebotes y 14,6 créditos de valoración en 29 minutos de media. De este modo, la campaña pasada formó parte de la primera plantilla, pero Jaka Lakovic no le dio muchas oportunidades y sólo participó en seis partidos, de ahí su cesión al Slask Wroclaw para que juegue más a buen nivel.