Duarte, en la previa de un encuentro de Vaqueros de Bayamón. BSN

La lesión de Duarte no parece grave, aunque queda pendiente de nuevas pruebas

Los informes que le llegan al Unicaja desde Puerto Rico invitan a ser optimistas con el fichaje estrella del club este verano, con problemas en la espalda

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:27

Esta semana saltaron las alarmas al conocer que el fichaje estrella del Unicaja en el verano, Chris Duarte, sufrió un problema de espalda durante la ... final de los 'play-off' de la Liga de Puerto Rico, competición que disputa con los Vaqueros de Bayamón. Sufrió este contratiempo físico en el primer partido de la serie... y se le reservó en el que vino después, el segundo. Lo frenético de la competición y la necesidad de contar con un jugador que garantice puntos, caso de Duarte, que venía siendo el mejor de los Vaqueros, han llevado a club y jugador a separar sus caminos.

