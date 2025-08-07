La lesión de Duarte no parece grave, aunque queda pendiente de nuevas pruebas
Los informes que le llegan al Unicaja desde Puerto Rico invitan a ser optimistas con el fichaje estrella del club este verano, con problemas en la espalda
Málaga
Jueves, 7 de agosto 2025, 12:27
Esta semana saltaron las alarmas al conocer que el fichaje estrella del Unicaja en el verano, Chris Duarte, sufrió un problema de espalda durante la ... final de los 'play-off' de la Liga de Puerto Rico, competición que disputa con los Vaqueros de Bayamón. Sufrió este contratiempo físico en el primer partido de la serie... y se le reservó en el que vino después, el segundo. Lo frenético de la competición y la necesidad de contar con un jugador que garantice puntos, caso de Duarte, que venía siendo el mejor de los Vaqueros, han llevado a club y jugador a separar sus caminos.
Los primeros informes que llegan a Málaga desde Puerto Rico invitan a ser optimistas con su situación. Informan desde el Unicaja que, a expensas de nuevas pruebas, su dolencia en la espalda no parece grave y que por el momento el jugador tendrá que guardar reposo. No se conoce la fecha exacta de aterrizaje del alero en la Costa del Sol, pero será con total seguridad a mediados de agosto y se prevé (si todo sale como se espera) que comience la pretemporada con el resto de jugadores. Su lesión, además, le deja fuera de la Americup, competición que iba a jugar con su selección, República Dominicana.
De este modo, sólo Alberto Díaz (España), Castañeda (Bosnia) y Balcerowski (Polonia) serán los únicos jugadores que estén en el Eurobasket, y se incorporarán a la disciplina cajista cuando la andadura de sus respectivos combinados nacionales llegue a su final. Más allá, el técnico ayudando de Ibon Navarro, Fran Vázquez, formará parte del 'staff' de Sergio Scariolo en la selección; mientras que el asistente, Alberto Miranda, debutará en un torneo de este calado de la mano de Mumbrú en Alemania.
En Málaga hay ganas de ver y disfrutar de Duarte, que afrontará en el Unicaja su primera aventura europea tras haber militado en la NBA, la G-League y la Liga de Puerto Rico. Además, su contrato, de dos años más un tercero opcional, contempla una cláusula de salida a conjuntos de la Euroliga.
