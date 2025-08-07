La lesión de Duarte no parece grave, aunque queda pendiente de nuevas pruebas

Esta semana saltaron las alarmas al conocer que el fichaje estrella del Unicaja en el verano, Chris Duarte, sufrió un problema de espalda durante la ... final de los 'play-off' de la Liga de Puerto Rico, competición que disputa con los Vaqueros de Bayamón. Sufrió este contratiempo físico en el primer partido de la serie... y se le reservó en el que vino después, el segundo. Lo frenético de la competición y la necesidad de contar con un jugador que garantice puntos, caso de Duarte, que venía siendo el mejor de los Vaqueros, han llevado a club y jugador a separar sus caminos.

Los primeros informes que llegan a Málaga desde Puerto Rico invitan a ser optimistas con su situación. Informan desde el Unicaja que, a expensas de nuevas pruebas, su dolencia en la espalda no parece grave y que por el momento el jugador tendrá que guardar reposo. No se conoce la fecha exacta de aterrizaje del alero en la Costa del Sol, pero será con total seguridad a mediados de agosto y se prevé (si todo sale como se espera) que comience la pretemporada con el resto de jugadores. Su lesión, además, le deja fuera de la Americup, competición que iba a jugar con su selección, República Dominicana.

De este modo, sólo Alberto Díaz (España), Castañeda (Bosnia) y Balcerowski (Polonia) serán los únicos jugadores que estén en el Eurobasket, y se incorporarán a la disciplina cajista cuando la andadura de sus respectivos combinados nacionales llegue a su final. Más allá, el técnico ayudando de Ibon Navarro, Fran Vázquez, formará parte del 'staff' de Sergio Scariolo en la selección; mientras que el asistente, Alberto Miranda, debutará en un torneo de este calado de la mano de Mumbrú en Alemania.

En Málaga hay ganas de ver y disfrutar de Duarte, que afrontará en el Unicaja su primera aventura europea tras haber militado en la NBA, la G-League y la Liga de Puerto Rico. Además, su contrato, de dos años más un tercero opcional, contempla una cláusula de salida a conjuntos de la Euroliga.