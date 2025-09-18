Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cummings presiona a Sharp en una jugada del encuentro. FIBA
Copa Intercontinental 2025

El G League United sufre para ganar a un combativo Flamengo

Jasson Randle logró la canasta ganadora en el último suspiro

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:50

Por los pelos, pero el G League United logró la victoria en el primer partido de la Copa Intercontinental por un ajustado 03-91. Chasson ... Randle logró la canasta de la victoria en el último segundo cuando el partido iba directo a la prórroga. El Flamengo compitió bien y remontó una desventaja de 19 puntos, pero no gestionó de forma correcta sus últimos ataques y eso le costó la victoria.

