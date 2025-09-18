El G League United sufre para ganar a un combativo Flamengo

Por los pelos, pero el G League United logró la victoria en el primer partido de la Copa Intercontinental por un ajustado 03-91. Chasson ... Randle logró la canasta de la victoria en el último segundo cuando el partido iba directo a la prórroga. El Flamengo compitió bien y remontó una desventaja de 19 puntos, pero no gestionó de forma correcta sus últimos ataques y eso le costó la victoria.

El partido comenzó con los dos equipos ajustándose y ahí le fueron las cosa bien al Flamengo, más conjuntado que su rival, lo que le permitió salvar la diferencia de físico y calidad con el conjunto de la G-League. Sin embargo. El 19-16 del primer cuarto reflejaba esa irregularidad de los americanos, que no tardaron en ir sintiéndose mejor poco a poco.

En el segundo cuarto, la aparición de Randle, ex del Madrid, y de Devin Williams, que pasó fugazmente por el Unicaja, empezaron a cambiar el partido. Los triples del primero y la fortaleza interior del segundo se hicieron notar en el 38-29 al descanso.

Esta tendencia se acentuó tras el intermedio, con un colapso total de los brasileños, que incurrieron en demasiados errores en el tiro y en pérdidas absurdas. Radle seguía martilleando desde el perímetro y el gigante Sharp intimidaba a los interiores del Flamengo, que tenía dos pívots fuera de la rotación. Del 38-29 se pasó a un 51-34 con el partido donde quería el equipo de la G League: mucho físico, posesiones cortas y contragolpes. Randle llevaba ya 16 puntos y le secundó bien Feron Hunt. Se relajó el cuadro estadounidense con una ventaja tan amplia y el Flamengo se agarró al partido con tres triples seguidos de Jhonson en el minuto 28 (59-49).

El último cuarto acentuó esa reacción del Flamengo, que se aprovechó de los errores de su rival. Las pérdidas eran constantes en el equipo americano, pero también fruto de la presión y la actividad física de los brasileños. A falta de cuatro minutos, Deodato, el gran protagonista en estos instantes, anotaba un triple, su segundo seguido, para empatar el choque a 78. Manfío completaba la remontada con otro triple que descompuso a los estadounidenses, muy precipitados (80-85) ante la pasividad del técnico americano. Tuvo el encuentro en su mano el Flamengo, al que le faltó cerrarlo. Un contragolpe tras una posesión mal gestionada permitió un contragolpe americano culminado por Kinsey. Quedaban cinco segundos con 91-90. Cummings recibió falta y falló el primer tiro libre, pero metió el segundo para empatar. Al borde de incurrir en falta de tiempo, Randle recibió el balón y lanzó una 'bomba' para ganar.