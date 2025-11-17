Francis Alonso, Guerrero, Alberto Díaz y Barreiro, pendientes de la primera lista de Chus Mateo

La Liga ACB enfila el primer gran parón de la temporada. Una vez que se dispute la octava jornada el próximo fin de semana, la ... competición hará un paréntesis para que entren en acción las selecciones nacionales que buscan el billete para el próximo Campeonato del Mundo. El Unicaja y los jugadores malagueños que militan en la ACB estarán pendientes de la primera convocatoria del nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo. El madrileño ofrecerá en Tenerife el grupo de elegidos para los partidos ante Georgia y Dinamarca.

Es previsible que en la convocatoria de Chus Mateo haya varios malagueños. Se da por segura la presencia de Alberto Díaz, ahora con galones y como veterano del equipo, y es muy probable que también esté Francis Alonso, que está firmando una excelente temporada en el Río Breogán. El escolta ha recuperado su mejor versión bajo la dirección de Luis Casimiro y promedia 14 puntos por partido y un 50% de eficacia desde la línea de tres puntos. Este domingo le hizo 16 al UCAM Murcia en una importante victoria para el conjunto de Lugo.

La ausencia de pívots le abre la puerta de la selección también a Rubén Guerrero, que como Alonso también atraviesa por un buen momento. En ese juego interior podría tener cabida Tyson Pérez, pero el ala-pívot del Unicaja prefiere esperar que la FIBA resuelva su petición para jugar con la República Dominicana, a pesar de que Chus Mateo ha tratado de convencerlo para que regrese con España. Por lo que respecta al Unicaja, además de Díaz, Jonathan Barreiro es otro de los que podría entrar en los planes del nuevo seleccionador.

El hecho de que los equipos de la Euroliga no liberen a sus jugadores, que tampoco puedan acudir a la convocatoria los que están en la NCAA y en la NBA, complica muchos las cosas a Chus Mateo para los partidos ante una Georgia peligrosa. Jaime Fernández, Great Osobor, Álvaro Cárdenas, Santi Yusta y Fran Guerra seguramente estarán también en esta primera lista.