Francis Alonso defiende a Forrest en el Murcia-Breogán de ayer. ACB FOTOS

Francis Alonso, Guerrero, Alberto Díaz y Barreiro, pendientes de la primera lista de Chus Mateo

El escolta malagueño del Breogán puede ser una de las novedades de la convocatoria para los partidos ante Georgia y Dinamarca

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:06

La Liga ACB enfila el primer gran parón de la temporada. Una vez que se dispute la octava jornada el próximo fin de semana, la ... competición hará un paréntesis para que entren en acción las selecciones nacionales que buscan el billete para el próximo Campeonato del Mundo. El Unicaja y los jugadores malagueños que militan en la ACB estarán pendientes de la primera convocatoria del nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo. El madrileño ofrecerá en Tenerife el grupo de elegidos para los partidos ante Georgia y Dinamarca.

