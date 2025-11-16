Clasificación ACB: El Unicaja sube dos puestos en una jornada propicia
El triunfo en Zaragoza tiene un valor doble en una tabla muy comprimida
Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:26
La peleada victoria del Unicaja el sábado en Zaragoza ha tenido un efecto inmediato en la clasificación del equipo malagueño en la Liga Endesa, en ... la que se ha recuperado después de una jornada bastante propicia. La realidad es que la igualdad en la competición es máxima y los equipos que parecían imparables hace una semana, han perdido en esta.
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|PT
|1Valencia Basket Club
|7
|6
|1
|682
|585
|6
|2Real Madrid
|7
|6
|1
|615
|559
|6
|3Club Joventut Badalona
|7
|5
|2
|616
|558
|5
|4La Laguna Tenerife
|7
|5
|2
|650
|598
|5
|5UCAM Murcia CB
|7
|5
|2
|605
|554
|5
|6Unicaja
|7
|4
|3
|578
|566
|4
|7Hiopos Lleida
|7
|4
|3
|595
|604
|4
|8Gran Canaria
|7
|3
|4
|583
|585
|3
|9Barça
|7
|3
|4
|597
|606
|3
|10Surne Bilbao Basket
|7
|3
|4
|566
|579
|3
|11BAXI Manresa
|7
|3
|4
|574
|593
|3
|12Baskonia
|7
|3
|4
|612
|632
|3
|13Río Breogán
|7
|3
|4
|603
|633
|3
|14Bàsquet Girona
|7
|3
|4
|597
|635
|3
|15Morabanc Andorra
|7
|3
|4
|590
|647
|3
|16Casademont Zaragoza
|7
|2
|5
|616
|641
|2
|17San Pablo Burgos
|7
|1
|6
|616
|660
|1
|18Covirán Granada
|7
|1
|6
|548
|608
|1
Así, el conjunto dirigido por Ibon Navarro ha subido dos puestos y es sexto, superando al Lleida y al Gran Canaria, que perdieron sus respectivos partidos. El conjunto catalán cayó en el derbi frente al Manresa 99-86, en el que Álex Reyes firmó un impresionante 6/9 desde la línea de tres y anotó 24 puntos para los locales. El Manresa será el próximo rival del Unicaja en Málaga antes del parón por las selecciones. El Gran Canaria, por su parte, sigue instalado en la irregularidad y perdió en su cancha 79-82 ante el Joventut. Birgander y Tomic se combinaron para anotar 31 puntos y Ricky Rubio logró 17.
Una de las sorpresas de la jornada se produjo en Murcia, donde el UCAM no pudo con un Breogán que dominó el partido en todo momento. Al final 83-96 para los gallegos con 16 puntos de un Francis Alonso que llama a la puerta de la selección.
El Valencia sometió con autoridad a La Laguna Tenerife y comanda la clasificación con 6-1 de balance, el mismo que un Madrid que sólo pudo con el Surne Bilbao al final del choque. Melwin Pantzar, el jugador cedido por el Unicaja al equipo vasco, sigue de dulce y logró 14 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes. En el Barcelona-Baskonia que cerró la jornada, el cojunto catalán se impuso con un buen último cuarto antes de que Xavi Pascual tome las riendas del equipo.
