Clasificación ACB: El Unicaja sube dos puestos en una jornada propicia

La peleada victoria del Unicaja el sábado en Zaragoza ha tenido un efecto inmediato en la clasificación del equipo malagueño en la Liga Endesa, en ... la que se ha recuperado después de una jornada bastante propicia. La realidad es que la igualdad en la competición es máxima y los equipos que parecían imparables hace una semana, han perdido en esta.

Clasificación | Jornada 7 PJ PG PP PF PC PT 1 Valencia Basket Club 7 6 1 682 585 6 2 Real Madrid 7 6 1 615 559 6 3 Club Joventut Badalona 7 5 2 616 558 5 4 La Laguna Tenerife 7 5 2 650 598 5 5 UCAM Murcia CB 7 5 2 605 554 5 6 Unicaja 7 4 3 578 566 4 7 Hiopos Lleida 7 4 3 595 604 4 8 Gran Canaria 7 3 4 583 585 3 9 Barça 7 3 4 597 606 3 10 Surne Bilbao Basket 7 3 4 566 579 3 11 BAXI Manresa 7 3 4 574 593 3 12 Baskonia 7 3 4 612 632 3 13 Río Breogán 7 3 4 603 633 3 14 Bàsquet Girona 7 3 4 597 635 3 15 Morabanc Andorra 7 3 4 590 647 3 16 Casademont Zaragoza 7 2 5 616 641 2 17 San Pablo Burgos 7 1 6 616 660 1 18 Covirán Granada 7 1 6 548 608 1

Así, el conjunto dirigido por Ibon Navarro ha subido dos puestos y es sexto, superando al Lleida y al Gran Canaria, que perdieron sus respectivos partidos. El conjunto catalán cayó en el derbi frente al Manresa 99-86, en el que Álex Reyes firmó un impresionante 6/9 desde la línea de tres y anotó 24 puntos para los locales. El Manresa será el próximo rival del Unicaja en Málaga antes del parón por las selecciones. El Gran Canaria, por su parte, sigue instalado en la irregularidad y perdió en su cancha 79-82 ante el Joventut. Birgander y Tomic se combinaron para anotar 31 puntos y Ricky Rubio logró 17.

Una de las sorpresas de la jornada se produjo en Murcia, donde el UCAM no pudo con un Breogán que dominó el partido en todo momento. Al final 83-96 para los gallegos con 16 puntos de un Francis Alonso que llama a la puerta de la selección.

El Valencia sometió con autoridad a La Laguna Tenerife y comanda la clasificación con 6-1 de balance, el mismo que un Madrid que sólo pudo con el Surne Bilbao al final del choque. Melwin Pantzar, el jugador cedido por el Unicaja al equipo vasco, sigue de dulce y logró 14 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes. En el Barcelona-Baskonia que cerró la jornada, el cojunto catalán se impuso con un buen último cuarto antes de que Xavi Pascual tome las riendas del equipo.