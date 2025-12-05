Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Juanma Rodríguez y Chase Audige. Unicaja B. Fotopress

Juanma Rodríguez: «De momento vamos a tener 14 jugadores»

El director deportivo asegura en la presentación de Audige que Castañeda seguirá formando parte del equipo por ahora y confirma que Rubit no ha podido trabajar con normalidad esta última semana por una bronquitis

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:50

Comenta

El nuevo fichaje, Chase Audige, fue el gran protagonista de la jornada en el Carpena, aunque el director deportivo, Juanma Rodríguez, terminó siendo el objetivo ... de la mayor parte de las preguntas en esta mañana de viernes. Aseguró que se tardó apenas 48 horas en llegar a un acuerdo con el Bosna Sarajevo, club de procedencia, y el jugador, y que la plantilla, por el momento, será de 14 jugadores, con Castañeda incluido. Esos fueron dos de los pilares de la comparecencia por la parte que le tocó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Rodríguez: «De momento vamos a tener 14 jugadores»

Juanma Rodríguez: «De momento vamos a tener 14 jugadores»