Juanma Rodríguez: «De momento vamos a tener 14 jugadores»

El nuevo fichaje, Chase Audige, fue el gran protagonista de la jornada en el Carpena, aunque el director deportivo, Juanma Rodríguez, terminó siendo el objetivo ... de la mayor parte de las preguntas en esta mañana de viernes. Aseguró que se tardó apenas 48 horas en llegar a un acuerdo con el Bosna Sarajevo, club de procedencia, y el jugador, y que la plantilla, por el momento, será de 14 jugadores, con Castañeda incluido. Esos fueron dos de los pilares de la comparecencia por la parte que le tocó.

Del estadounidense con pasaporte jamaicano resaltó sus buenos dotes defensivos y ofensivos. Radiografió de una forma muy completa al nuevo jugador: «Estudiamos al jugador, como es costumbre, y también su personalidad. Era una ventaja el haber jugado contra él el año pasado. Pensábamos que era un perfil que podía a veces jugar también de 'uno', aunque eso tienes que verlo cuando esté aquí. Hay algunos jugadores que tienen esa capacidad de hacer esa posición en otras ligas, pero hay que ver si es capaz de hacerlo aquí. Es un jugador con talento».

Resaltó, además, la predisposición del jugador por encajar en un sistema muy particular, donde el equipo va por delante de todo y los minutos se reparten de una forma muy equitativa. «Él sabe a lo que viene: a un sistema establecido de hace años, con un núcleo duro de jugadores de hace tiempo, y viene a encajar en ese sistema. En Jamaica y el Bosna ha jugado más de 30 minutos y aquí sabe que rara vez se va a dar», aseguró. El club pagó una pequeña cantidad por hacerse con sus servicios, aunque el director deportivo asegura que tanto ese montante como su salario van acorde a lo que el club ha considerado adecuado. «Razonables», dijo. Rubit ha sido el jugador que no ha podido trabajar con normalidad esta última semana por una bronquitis, aunque asegura que ya está mejor.

Según sus palabras, varios son los factores que propiciarán que el equipo sea de 14 jugadores por el momento, aunque no cierra la puerta a cambios en un futuro cercano: «De momento vamos a tener 14 jugadores. Tenemos algunos problemas con la bronquitis y la gripe. Vamos a ver como entra Chase y Xavier también forma parte del equipo. En las ventanas muchos jugadores han jugado muchos minutos y la historia nos dice que después de la ventana puede haber lesiones. Tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando haya novedades, que igual no las hay, lo diremos». Se mostró contento de su papel en la ventana con Bosnia, combinado con el que se ha lucido esta última semana, y espera que pueda trasladar esa confianza al Unicaja. Elogió su actitud y su trabajo pese a que las cosas no estén siendo fáciles para él.

Por último, valoró positivamente las dos incorporaciones que ha realizado el equipo, aunque con un matiz importante: «Venimos de una situación en la que todo lo que ha venido ha rendido. La clave no es que nos parezcan buenos fichajes, es que tengan buen rendimiento y ayuden al club a ganar. Visto como está el mercado estoy contento. Nuestra valoración es positiva, pero luego habrá que ver el rendimiento y tendrán que adaptarse a una liga que no perdona a nadie».