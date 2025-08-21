James Webb: «Me hubiera gustado venir antes»

En la rueda de prensa de presentación de James Webb III hubo una palabra que se repitió, quizá, más que las demás: ganar. «Estoy contento ... de estar aquí. Me hubiera gustado venir antes a este proyecto, un club ganador y con un gran entrenador y equipo técnico. Quiero ayudar a que el equipo siga ganando», dijo para presentarse, tras el 'speech' inicial del director deportivo, Juanma Rodríguez, en el que destacó su experiencia y su dilatada trayectoria profesional y en el que dejó claro que viene a hacer el 'tres' y el 'cuatro'. «No viene exactamente por Dylan (Osetkowski)», aclaró.

¿Cómo se cocinó su fichaje? Fue muy fácil, según ambos. «Estuve hablando con Alberto (Miranda), con el que coincidí en Murcia, nada más terminar la temporada. Había interés por las dos partes y por ese motivo es fácil llegar a un acuerdo», dijo el estadounidense. Juanma Rodríguez, con un gran dominio del inglés, iba traduciendo las preguntas al jugador y las respuestas a los periodistas.

Los objetivos para él no van a ser otros que seguir ganando. «Sé que las expectativas son altas, pero voy a hacer todo lo que sea necesario para intentar ganar. Un jugador tiene que tener presión. Me gusta», dijo cuando fue preguntado por la presión de jugar en el Unicaja y por la de llenar el hueco de un jugador tan importante en las últimas temporadas como Dylan Osetkowski. Con Ibon Navarro, asegura, ha tenido mucho contacto este verano para ver cómo podría encajar su juego en el del equipo. «Hemos estado mucho en contacto este verano. Conoce mi estilo. Hemos tenido conversaciones para ver qué es lo que le puedo dar al equipo», dijo al respecto.

Ampliar Juanma Rodríguez y Webb III. Migue Fernández

Por el momento, el jugador con el que mejor relación tiene de la plantilla es Kendrick Perry. Han estado todo el verano en contacto e incluso fueron a cenar hace unos días por su cumpleaños. En las fotos que mandó el club de los primeros reconocimientos médicos se les ve juntos y muy felices, muestra de la gran relación que ambos tienen. «Fuimos a cenar por mi cumpleaños, que fue hace poco. He estado todo el verano hablando con él. Intentamos quedar en Florida porque los dos somos de allí, pero no pudimos. Me ayudó a conseguir el piso», dijo sobre su nuevo compañero.

Por último, fue preguntado por su momento de madurez y por la baja reputación de la Liga china, de la que procede. Reconoció estar en el punto más álgido de madurez deportiva y reflexionó alrededor de ello: «Puede parecer que soy mayor con 32 años, pero cuando me veáis jugar veréis que no. El baloncesto es para jugadores inteligentes, no sólo es físico», declaró.