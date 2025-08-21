Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

James Webb, posando en la pista auxiliar del Carpena. Migue Fernández

James Webb: «Me hubiera gustado venir antes»

El estadounidense, uno de los cuatro fichajes del Unicaja, habló de un «equipo ganador» y aseguró estar en su punto más álgido de madurez deportiva

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:16

En la rueda de prensa de presentación de James Webb III hubo una palabra que se repitió, quizá, más que las demás: ganar. «Estoy contento ... de estar aquí. Me hubiera gustado venir antes a este proyecto, un club ganador y con un gran entrenador y equipo técnico. Quiero ayudar a que el equipo siga ganando», dijo para presentarse, tras el 'speech' inicial del director deportivo, Juanma Rodríguez, en el que destacó su experiencia y su dilatada trayectoria profesional y en el que dejó claro que viene a hacer el 'tres' y el 'cuatro'. «No viene exactamente por Dylan (Osetkowski)», aclaró.

