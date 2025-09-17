Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El senegalés Jean-Jacques Boissy es uno de los pilares del Alahli libio. BAL
Copa Intercontinental 2025

La apuesta del Alahli libio: sueldos de 50.000 dólares para jugar la Intercontinental

El primer rival del Unicaja tuvo que jugar la fase previa de la BAL africana, de la que acabó proclamándose campeón

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:38

La Copa Intercontinental reúne a los campeones de los torneos de cada continente que son organizados por la FIBA y que permite vez una mezcla ... del baloncesto que se practica en distintas partes del mundo, pero también las grandes diferencias físicas, tácticas y económicas. El Unicaja se estrena ante el modesto Alahli de Trípoli.

