La apuesta del Alahli libio: sueldos de 50.000 dólares para jugar la Intercontinental

La Copa Intercontinental reúne a los campeones de los torneos de cada continente que son organizados por la FIBA y que permite vez una mezcla ... del baloncesto que se practica en distintas partes del mundo, pero también las grandes diferencias físicas, tácticas y económicas. El Unicaja se estrena ante el modesto Alahli de Trípoli.

La historia de este equipo para llegar a Singapur es muy particular. Su vía de acceso fue el campeonato de la Basketball África League (BAL), que organizan la FIBA y la NBA en el continente africano. El Alahli fue la sorpresa del campeonato, pues se da la circunstancia de que accedió al torneo disputando la fase previa hasta llegar a la final, en la que se impuso al Petro de Luanda, el hasta entonces campeón Curiosamente, ese título tiene una vinculación con Málaga, pues uno de sus jugadores más destacados en el torneo fue el excajista Deon Thompson, que en Libia continuó con su particular periplo por el Mundo. El estadounidense, que fue una decepción en su paso por Málaga, ha jugado ya en 22 equipos a lo largo de su carrera deportiva.

Ampliar Técnicos y jugadores del Alahli, antes de un entrenamiento. Juan Calderón

El equipo libio es un club de larga tradición en su país, pues en 2025 ha cumplido 75 años, vinculado al club de fútbol. La BAL ha sido su primer título internacional y su presencia en Singapur es una experiencia totalmente nueva para la entidad, que ha tratado de reforzarse para hacer un papel digno.

Para esta cita de Singapur, el Alahli ha hecho un esfuerzo económico importante para estar a la altura y ha fichado a jugadores reconocibles en el baloncesto europeo, como son los casos del caboverdiano Ivan Almeida, el estadounidense Marcos Knight, el pívot cubano Ismael Romero y ha logrado mantener a Jean-Jacques Boissy, uno de sus pilares y máximo anotador y que estaba en la Liga de Desarrollo de la NBA. Han sido contratos temporales en los que el Alahli ha tirado la casa por la ventana, con salarios de entre 40.000 y 50.000 euros, que es una barbaridad para un club de este perfil.

A pesar de todo, su rotación es corta y no debe ser un obstáculo para el Unicaja, que tiene una rotación más amplia y sólida. El Alahli ha sido el último equipo en llegar a Singapur, así que parte con cierta desventaja respecto al resto, al tener que superar todavía el 'jet lag'.