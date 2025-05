Ibon Navarro: «No nos venía mal un partido así, aunque tampoco lo necesitábamos»

Ibon Navarro felicitó al UCAM Murcia, admitiendo que el conjunto murciano es «un equipo muy aguerrido pero con jugadores con mucho talento. Sabíamos que iba ... a ser un partido muy complicado, por esas variantes defensivas de UCAM, que le permiten siempre competir. Frenan mucho los partidos y te obligan a pensar demasiado. Es un equipo con poco acierto en tiro libre y de tres, pero que si lo tenía, íbamos a pasarlo mal. Y lo han tenido (33,1 desde el triple y un 88,9 desde el tiro libre). Han metido algunos tiros muy difíciles y eso les ha permitido estar en el partido. Venimos de una semana en la que nos ha costado arrancar, no hemos podido hacer dos entrenamientos buenos por cuestiones lógicas y necesitábamos ir cogiendo el ritmo durante el partido. Esa 'preocupación' nos ha venido bien al principio, sobre todo en defensa. Pero luego se ha mantenido el desacierto desde fuera, no pisar pintura y cogiendo los tiros que UCAM quiere que cojas. Luego a falta de seis minutos, 70-58, hay esta acción de Alberto (Díaz) que golpea el balón, fruto de la frustración, y luego llega la descalificante, es una jugada de siete puntos. Ellos vuelven al partido. Creo que la defensa de la última jugada es muy buena pero Kurucs estuvo muy bien yendo al rebote, y en la prórroga hemos estado bien, no hemos entrado en pánico y hemos estado duros», analizó.

«Les deseo mucha suerte, pero me entran sudores fríos de pensar que el UCAM entra octavo, eliminan al primero y nos tocan en semifinales (si pasamos). Compiten a un nivel extraordinario. Ha sido un partido de 'play-off', con ambiente de 'play-off. No nos viene mal un partido así, pero tampoco lo necesitábamos. Venimos de una semana en la que hemos jugado partidos de ese nivel emocional, no necesitábamos esto pero sabíamos que podía pasar por cómo son ellos», explicó el técnico cajista.

Sobre la técnica a Alberto Díaz y la posterior 'descalificante' al base del Unicaja, que se marchó visiblemente enfadado, Navarro dijo que «cuando Alberto está así, es mejor dejarlo tranquilo. Mañana ya será otro día. Cuando le pega el puñetazo al balón, que él intenta cogerlo para que no se vaya pero le da tan fuerte que no puede alcanzarlo, es por la frustración de la jugada anterior y los árbitros no han sabido darse cuenta. Seguramente han interpretado lo que no era y eso lo ha llevado a un nivel mental que ha desencadenado la siguiente acción. No era una queja arbitral, y si los árbitros hubieran sabido por qué ha sido no la habrían pitado».