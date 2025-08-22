Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro atiende a los medios en el Hospital Quirón.

Ibon Navarro atiende a los medios en el Hospital Quirón. Ñito Salas

Ibon Navarro: «Tenemos una gran plantilla, pero hay que construir un buen equipo»

El vitoriano pidió controlar las expectativas en este comienzo de la pretemporada y aseguró que necesitará más tiempo que estas campañas atrás para que lleguen los resultados: «No vamos a estar como un tiro»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:19

Aprovechando el tradicional desayuno informativo del Unicaja, santo y seña del comienzo de la pretemporada para el equipo, Ibon Navarro se paró a contestar preguntas ... sobre las caras nuevas, la temporada que ahora entra y todo lo que rodea a este 'nuevo' Unicaja, con hasta cuatro cambios respecto al año pasado. Incidió en la importancia de controlar las expectativas y también recalcó que el equipo tardará algo más en «estar como un tiro». Pidió paciencia porque, asegura, es momento de construir. Así, esta nueva etapa del Unicaja queda oficialmente inaugurada tras un verano en el que, reconoce, ha podido desconectar algo y en el que ha cargado pilas tras un bonito mes junto a su hijo.

