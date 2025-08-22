Ibon Navarro: «Tenemos una gran plantilla, pero hay que construir un buen equipo»

Aprovechando el tradicional desayuno informativo del Unicaja, santo y seña del comienzo de la pretemporada para el equipo, Ibon Navarro se paró a contestar preguntas ... sobre las caras nuevas, la temporada que ahora entra y todo lo que rodea a este 'nuevo' Unicaja, con hasta cuatro cambios respecto al año pasado. Incidió en la importancia de controlar las expectativas y también recalcó que el equipo tardará algo más en «estar como un tiro». Pidió paciencia porque, asegura, es momento de construir. Así, esta nueva etapa del Unicaja queda oficialmente inaugurada tras un verano en el que, reconoce, ha podido desconectar algo y en el que ha cargado pilas tras un bonito mes junto a su hijo.

Esta tarde de jueves se llevó a cabo el primer entrenamiento de la pretemporada. La primera toma de contacto fue buena, según el técnico, que destacó las ganas, la predisposición por aprender y la acogida de los veteranos a los chicos nuevos. ¿Cambiarán muchas cosas? «Cambiará lo que tenga que cambiar. Estos últimos dos años hemos mantenido una línea positiva. Ahora hay cuatro nuevos de trece. Algunos de los que se han ido tenían un peso muy importante, no sólo deportivo. Hay que cambiar. Nos tenemos que adaptar y tenemos que aprender. Esa ventaja que hemos tenido estos años atrás, este no la tenemos. No partimos de cero, pero lo que supone el tema de ataques nos llevará un poco de tiempo», dijo.

Tratando de ilustrar la situación que tiene ahora mismo, aseguró que están como en el verano de 2022: «Tenemos un camino avanzado, pero necesitamos tiempo y suerte. Tenemos una gran plantilla, pero hay que construir un buen equipo». Para lo bueno y lo malo, han cambiado cosas: «Lo bueno de repetir los jugadores es que, para lo bueno y para lo malo, nos conocíamos todos. El control de conocer a las personas es difícil de alcanzar. Perdemos grandísimos jugadores y personas importantes, pero mantenemos a otros que le han dado la identidad al equipo. Estaría más preocupado si se hubiera marchado algunos de los que se han quedado».

En un principio, el Unicaja perdería a cuatro internacionales con motivo del Eurobasket y la Americup, aunque los problemas físicos han propiciado que finalmente sea solo uno: Olek Balcerowski, que está con Polonia. Duarte (República Dominicana), Castañeda (Bosnia) y Alberto Díaz (España) no estarán al final por causas físicas y han regresado a Málaga antes de tiempo. Así valoró Ibon Navarro esta situación: «A ver cómo está Chris. El hecho de que Xavier y Alberto hayan vuelto significa que no están bien, por lo que aún no se podrán incorporar al trabajo. Veremos cuál es el estado de cada uno. La lesión de Alberto iba para cuatro o cinco semanas y hoy hace dos. A nivel de construcción y enseñar ciertos valores y legado, la primera presencia de Alberto en el grupo es buena, pero no en lo deportivo».

Una plantilla compensada

Satisfecho con el diseño de la plantilla, a la que catalogó de «muy compensada», reconoció que el contar con siete interiores fue un poco «problema» por lo que condicionaba la rotación. De los amistosos no espera nada, aunque sí de los entrenamientos. Energía, eso sí, tiene de sobra: «¿Me has visto la cara? ¡Vengo con ganas de todo», exclamó.

Fue preguntado, personalmente y de forma individual, por la impresión que se ha llevado de los nuevos. Empezó por James Webb: «A nivel humano nos puede dar algo que podemos perder con la salida de Dylan. Le veo ilusionado, con ganas y atento». Siguió con Sulejmanovic: «Está como un niño con zapatos nuevos. Nos va a ayudar mucho. Es diferente a Dylan, pero creo que es un buen recambio. Nos deja un espacio para que Olek crezca. Tiene que crecer. Estoy seguro de que lo va a hacer». Y terminó con el que más ilusión ha levantado, que llegó a Málaga esta tarde de jueves: «Control de expectativas, también para él. No ha jugado nunca en Europa. Todos sabemos de su talento, pero el baloncesto FIBA es complicado. Tiene otras diferencias a la NBA y Puerto Rico. Se tiene que adaptar. Es un reto para nosotros y para él. Tiene que encajar en un equipo en el que todos tienen que ser importantes».

Para terminar, valoró muy positivamente el 'fichaje' de Asier Alonso por el Unicaja, la nueva mano derecha de Juanma Rodríguez en la parcela deportiva, catalogando de «necesaria» la figura que el vasco desempeñará en el club de Los Guindos; y también fue optimista con el nuevo equipo U22 y lo que ello puede aportar a la primera plantilla: «Nos permite tener una base de jugadores que si tenemos algún problema los tenemos ahí, incluso para entrenar. Los chicos tienen una actitud increíble. Es bueno que los tengamos ahí».