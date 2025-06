Ibon Navarro avisa: «El Barcelona ha hecho de sus problemas una virtud»

A sólo unas horas del primer partido de los cuartos de final contra el Barcelona, el entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, mandó un mensaje de ... ilusión, pero también de prudencia. Desconfía el técnico del complicado momento físico del rival, del que dice que ha sabido reajustarse por las lesiones. Navarro considera clave el apoyo del público en una serie tan corta y recalcó que su grupo llega más maduro.

Precisamente por las sensaciones positivas comenzó el vasco su análisis de la eliminatoria, recordando que el Unicaja ha tenido una temporada de más maduración. « Llegamos con un año de aprendizaje y de crecer en algunas cosas. Creo que hemos llegado mejor. Hemos pasado momentos malos y eso te ayuda a sufrir a jugar sufriendo, algo que echamos de menos el año pasado. Hemos sido capaces de competir en estados mentales menos favorables», explicó.

Sobre el rival destacó el año tan complicado que ha llevado y que, sin embargo, le ha hecho mejorar en algunos aspectos, a pesar de tener una rotación corta, algo que a veces puede ser una ventaja.«No sé cuánto tiempo se puede sostener con una plantilla de jóvenes jugando tantas competiciones. El Barcelona ha hecho de los problemas una virtud, recolocando a jugadores y poniéndolos en roles más importantes. Vemos a un Hernangómez con una versión mejorada. Darío y Punter en roles diferentes. Dario ahora es indispensable. Parra en el tres y en el cuatro está muy cómodo... A nivel defensivo ha mejorado mucho. Su serie con el Mónaco le ha venido bien, a nivel de dureza y solidez defensiva. Tiene mérito. Creo más en la ilusión que la obligación. Tiene calidad, selección de tiro bestial. Tienen jugadores muy buenos», afirmó.

El contraste entre el Barcelona y el Unicaja es notable. Los azulgrana han tenido un año repleto de lesiones y llegan con pocos profesionales, mientras que el conjunto malagueño tiene catorce efectivos. Cuestionado si desde el punto de vista de un entrenador es mejor una rotación corta o larga, el técnico realizó esta reflexión. «Todo tienen sus pros y sus contras. En tres años sólo fichamos a un jugador durante la temporada, Sima. Sólo hemos cambiado tres jugadores. Pero yo pongo en valor la mentalidad de nuestros jugadores, su mentalidad en cuanto al trabajo y a renunciar a cosas en cuanto al equipo, porque necesitan minutos y tener confianza en el error. Aquí es complicado destacar. A veces comenten errores y los mantenemos y otras veces están enchufados y los cambiamos. En el otro extremo está el tener una plantilla más corta, los jugadores se acercan más a su máximo nivel porque la confianza en clave. Esa rotación corta ha hecho que sus jugadores estén a un gran nivel y eso les hace más peligrosos», dijo.

Como detalles tácticos claves en la eliminatoria, Ibon Navarro destacó el control de las pérdidas, el rebote y el riesgo de ir a un partido con muchos puntos porque el Barcelona selecciona muy bien sus lanzamientos. En lo que sí puso el énfasis el entrenador cajista es en el ambiente, que consideró fundamental en una serie tan corta. «Es clave. Al final tienen el partido de vuelta. La historia está para romperla, pero el Barcelona es de los mejores de Europa. Es difícil ganarles a un partido y en un play-off muy difícil. Vamos a intentarlo. Los aficionados saben los que nos viene. Nos hace ilusión pelear por el título. Estamos iniciando el camino, pero el primer paso es complicado. En un play-off a tres partidos el primero es clave».

Navarro no se mostró preocupado por la presión que pueda sentir su equipo, al que todos dan como favorito en la serie, ni tampoco por el criterio arbitral, a pesar de que en el último partido ante el Barcelona, el conjunto azulgrana dobló en tiros libres al Unicaja. «Me preocupa que seamos capaces de ser agresivos y seamos capaces de forzar faltas para que las piten. El criterio será el mismo. Ellos no son muy perimetrales y ellos tampoco. Tenemos que ser agresivos. No me preocupa el criterio, pero sí ser capaces de igualar ese agresividad», finalizó