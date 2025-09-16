El hotel del Unicaja en Singapur, a 400 euros la noche

Singapur tiene fama de ser una de las ciudades más caras del mundo y el hotel en el que se hospeda el Unicaja estos días ... para la Copa Intercontinental es un buen ejemplo del lujo asiático. El Pan Pacific es uno de los establecimientos de más calidad de la ciudad y, como es lógico, de los más caros. La estancia de los equipos para el torneo la asume la FIBA, así que estos 'solo' tienen que afrontar el desplazamiento, que no es poco.

Con 38 plantas y la friolera de 790 habitaciones, el hotel es una mole enorme que en realidad es un centro de negocios y convenciones, pues está ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad. Con salas para reuniones y salones para eventos, tiene varios restaurantes abiertos al público en la planta baja que hacen que la actividad en el 'hall' se constante.

La entrada la preside un espectacular atrio que comunica todas las plantas y que tiene un diseño piramidal. Con varios restaurantes temáticos, completo gimnasio y una piscina con diferentes láminas de agua, los jugadores tienen cubiertas todas sus necesidades.

Al ser un cinco estrellas, el precio es prohibitivo para la mayoría de los mortales. Para que se hagan una idea, la estancia del Unicaja en el hotel costaría unos 5.000 euros por habitación, aunque como se indicó antes, esto corre a cargo de la FIBA. Los precios se incrementan de forma importante durante la celebración del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, pues la carrera pasa justo por delante.