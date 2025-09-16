Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del hotel del Unicaja en Singapur.

Imagen del hotel del Unicaja en Singapur. SUR
Copa Intercontinental 2025

El hotel del Unicaja en Singapur, a 400 euros la noche

La FIBA asume el alojamiento en el Pan Pacific Hotel, pero los equipos tienen que pagarse el desplazamiento

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:36

Singapur tiene fama de ser una de las ciudades más caras del mundo y el hotel en el que se hospeda el Unicaja estos días ... para la Copa Intercontinental es un buen ejemplo del lujo asiático. El Pan Pacific es uno de los establecimientos de más calidad de la ciudad y, como es lógico, de los más caros. La estancia de los equipos para el torneo la asume la FIBA, así que estos 'solo' tienen que afrontar el desplazamiento, que no es poco.

diariosur El hotel del Unicaja en Singapur, a 400 euros la noche