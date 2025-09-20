Horario y dónde ver en televisión al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental
El encuentro comenzará a las 13.00 horas y SUR conectará una hora antes desde Singapur
Enviado Especial
Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:37
El Unicaja se cita otra vez con la historia. Este domingo disputa la final de la Copa Intercontinental en Singapur. La victoria permitiría al equipo ... cajista sumar un título más que ampliaría a siete los logrados desde 2023.
El choque comenzará a las 13.00 horas y se podrá seguir en RTVE Play, mientras que Teledeporte lo ofrecerá en diferido a partir de las 18.45 horas. Los que no quieran esperar podrán seguir la tertulia de baloncesto de Diario SUR que conectará una hora antes del comienzo en directo desde Singapur con testimonios a pie de pista.
