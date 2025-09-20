Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Copa Intercontinental

Horario y dónde ver en televisión al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental

El encuentro comenzará a las 13.00 horas y SUR conectará una hora antes desde Singapur

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado Especial

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:37

El Unicaja se cita otra vez con la historia. Este domingo disputa la final de la Copa Intercontinental en Singapur. La victoria permitiría al equipo ... cajista sumar un título más que ampliaría a siete los logrados desde 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  4. 4 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  5. 5

    Un error policial deja libre a uno de los más peligrosos capos de la Mocro Maffia
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  8. 8

    El Unicaja saca el rodillo para alcanzar la final de la Intercontinental
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 El Paseo del Parque, cerrado al tráfico el domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y dónde ver en televisión al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental

Horario y dónde ver en televisión al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental