Brussino, en un partido entre el Gran Canaria y el Unicaja. ACB FOTOS
Liga Endesa

El Gran Canaria Arena, 'territorio comanche'

Pese a que allí conquistó la Copa del Rey este año, sólo ha ganado dos partidos de Liga de los últimos 12 que ha jugado contra el Gran Canaria

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:47

La Liga ACB se jugaba en pabellones vacíos. Las mascarillas tapaban los rostros de los entrenadores y la pandemia del COVID golpeaba todavía fuerte en ... España. En este escenario, en octubre de 2020, el Unicaja conseguía su última victoria en el Gran Canaria Arena. La cancha del próximo rival cajista (sábado 20.00 horas) se ha convertido en 'territorio comanche' para el equipo malagueño, que ha perdido allí 10 de los últimos 12 partidos que ha jugado. Una locura.

