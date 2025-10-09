El Gran Canaria Arena, 'territorio comanche'

La Liga ACB se jugaba en pabellones vacíos. Las mascarillas tapaban los rostros de los entrenadores y la pandemia del COVID golpeaba todavía fuerte en ... España. En este escenario, en octubre de 2020, el Unicaja conseguía su última victoria en el Gran Canaria Arena. La cancha del próximo rival cajista (sábado 20.00 horas) se ha convertido en 'territorio comanche' para el equipo malagueño, que ha perdido allí 10 de los últimos 12 partidos que ha jugado. Una locura.

Ni el mejor Unicaja de siempre, este del que ahora disfrutan los aficionados malagueños, y que ha ganado siete títulos en dos años, ha sido capaz de acabar con este mal fario que le persigue en la pista del Dreamland Gran Canaria. El cuadro cajista ha perdido en sus últimas cuatro visitas al escenario del encuentro de este sábado, de hecho, Ibon Navarro no sabe lo que es ganar un partido como técnico del Unicaja allí. Es la única que se le resiste.

Ya sea por la complejidad del desplazamiento, por la calidad del rival o su fortaleza como local, la realidad es que el Gran Canaria Arena se ha convertido en una de las canchas más complejas para el conjunto malagueño en toda la Liga ACB. A veces puede que sea incluso algo psicológico...

Es un asunto que se reduce a la Liga, pues como bien saben los aficionados del Unicaja, el pasado mes de febrero, su equipo firmó allí su éxito reciente más importante al conquistar la Copa del Rey. Aquel torneo pudo marcar el techo competitivo de un grupo para recuerdo, teniendo en cuenta cómo dominó a todos los equipos que se enfrentó. Desarboló al Joventut, sometió al Tenerife y no dio opción al Real Madrid en la final que encumbró a Kendrick Perry como MVP del torneo. El partido representa, además una buena prueba para calibrar el potencial de un Gran Canaria que este año juega la Champions y aspira a discutirle al Unicaja el cetro continental.