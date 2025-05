Málaga, más cerca que nunca de llegar a la élite de baloncesto femenino

Llegó la hora de la verdad para el CAB Estepona y el Unicaja Mijas. El mayor reto de la temporada y el que podría ser ... un fin de semana histórico para el baloncesto provincial. Nunca antes dos equipos de la provincia habían peleado en la misma fase final de ascenso a la élite española. Una Final Four en la que dos de los cuatro contendientes son malagueños, motivo de orgullo para nuestra marca y desde luego, mayor probabilidad de alcanzar la gloria. Pero sin duda, si algo enseñó la final a cuatro de la pasada temporada, en la que el CAB Estepona perdió el billete a la élite en los 5 últimos minutos del partido ante el Joventut, es que puede pasar cualquier cosa.

Por segunda temporada consecutiva, Estepona ejercerá como anfitriona de la Final Four de la Liga Challenge, aunque esta vez, se trasladará al pabellón La Lobilla con 1.000 personas de aforo y que ya ha colgado el cartel de 'no hay billetes'. Nadie quiere perderse esta lucha. Al frente del CAB Estepona de Francis Tomé, que concluyó subcampeón de la liga regular tras 25 victorias y sólo cinco derrotas, llega una plantilla compuesta por: Leslie Vorphal, Sara Vujacic, Alma Bourgarel, Hope Butera, Noelia Masiá, Marina Gea, Marta Gómez, Patri Soler, Alyssa Lawrence, Ruth Sherrill, Conchi Satorre y Paula Sánchez (júnior).

Ampliar JOSELE

Un equipo que lleva cuatro temporadas peleando en el 'play-off' por subir de categoría y que en esta su segunda Final Four, llega más concienciado que nunca. Así lo refrenda su 'MVP' absoluta, la base granadina Marina Gea, líder del equipo en anotación, rebotes y asistencias: «Estamos ilusionadísimas, con buenas sensaciones. Es una alegría jugar de nuevo delante de nuestro público y a ver si podemos darles ese premio que el año pasado se quedó ahí a las puertas. Después de lo duro que fue el palo, nos merecemos ascender», reconoce, aunque también elogia la gran temporada del Unicaja Mijas.

Para la única malagueña del Estepona, la pívot Patri Soler, con experiencia en Liga 1 y 2, el ver a dos equipos de su tierra peleando por subir a la élite le parece una utopía. «Es muy bonito que haya dos equipos de Málaga y es una pena que sólo pueda subir uno, ojalá veamos un derbi malagueño en la final y se quede sí o sí aquí la plaza. Sería un sueño llegar a la élite con un equipo de Málaga. Cuando yo empecé no había proyectos como estos y que después de tantos años vuelva a casa y haya dos equipos luchando por subir, es un orgullo».

Ampliar Francis Tomé (entrenador) con las capitanas, Noe Masiá y Patri Soler. JOSELE

Es inevitable, tras firmar la mejor temporada de la historia del club, no soñar con acceder a esa ansiada final de mañana, a las 17.30 horas. Sin embargo, antes, tendrán que verse las caras este sábado, a las 17.30 horas, con el Azul Marino Mallorca Palma. Su plantilla es la más cara de la categoría, con un amplio equipo integrado por exjugadoras de la élite, formado con la ambición de pelear por el ascenso. La pasada campaña se quedó a las puertas de la Final Four y esta vez no podía dejar escapar su oportunidad. Llega a esta cita como sexto clasificado, con 20 victorias y 10 derrotas y con la menor media de la Final Four en cuanto a puntos encajados. Algunas de sus jugadoras clave son: Capell, Rakovic, Gomes, España o Cases. Ante el CAB Estepona, el balance ha sido de una victoria para cada equipo.

En el caso del Unicaja Mijas, se estrena en una Final Four tras haber ascendido a esta Liga Challenge hace sólo dos años. El proyecto, comandado por Javier Pérez de los Reyes, está compuesto por Cesarina Capellán, Elena Moreno, Carmen Ruiz, Brianna y Bridget Herlihy, Marta Ortega, Sofía Galerón, Alba Orois, Celia García y las júnior Carmen Guillén y Nadia Merino.

Ampliar MARILÚ BÁEZ

Final Four 'inesperada'

El equipo no sólo ha cumplido con las expectativas este curso, es que las ha superado con creces al pasar de luchar por la permanencia el pasado curso a concluír la liga regular esta vez en tercer lugar, con un balance de 22 victorias y ocho derrotas y liderando el 'ranking' de anotación. Buena culpa de ello la tiene la interior americana Brianna Herlihy, líder anotadora de la categoría y del equipo. «Merecemos estar aquí por todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada y sí, creo que podemos ascender, aunque será muy difícil y tendremos que hacerlo perfecto para conseguirlo», afirma.

Por su parte, para la capitana cajista, Marta Ortega, que ha vivido en sus carnes la progresión de esta sección femenina del club, vivir esta Final Four tan pronto es un sueño. «Al principio de la temporada nadie se imaginaba esto, el objetivo inicial no era la Final Four, además porque era un grupo muy nuevo, pero creo que hemos ido creciendo durante la temporada y si hemos llegado hasta aquí, podemos pelear por el ascenso y la posibilidad de los dos equipos malagueños pudiéramos estar en la final ya sería algo histórico para el baloncesto malagueño», valora.

Ampliar Javier Pérez de los Reyes (entrenador), con las capitanas Marta Ortega y Elena Moreno. ÑITO SALAS

Todas sueñan con esa intensa final malagueña, pero en su caso, antes deberán imponerse en su semifinal (este sábado, a las 19.45 horas), al Recoletas Zamora, conocido también como Zamarat. Un club de gran solera que, tras una década en la élite, descendió a Liga Challenge en 2021 y, en las tres temporadas en esta segunda categoría, han llegado a disputar la Final Four. Llega como cuarto clasificado, con 21 victorias y 9 derrotas y la tercera mejor media anotadora tras el Unicaja Mijas y La Salle. Hernández, Polleros, Scott o Puiggros son algunas de sus jugadoras clave. Ante el Unicaja, el balance ha sido de una victoria para cada equipo.

Datos de interés

Semifinales. Son este sábado. En la primera, a las 17.30 horas, jugarán el CAB Estepona y el Mallorca. En la segunda, a las 19.45 horas, el Unicaja Mijas y el Zamora.

Final. Mañana, 17.30 horas.

Streaming. Los partidos podrán seguirse en directo a través de Canal FEB y el Twitch de la FEB.