Así son el Recoletas Zamora y el Azul Marino Mallorca Palma, los rivales del Unicaja Mijas y el CAB Estepona por el ascenso

Este sábado, comienza el camino del CAB Estepona y el Unicaja Mijas en su primera Final Four conjunta por el último billete de ascenso a ... la élite del baloncesto femenino nacional. Dos de los cuatro equipos son, por primera vez, de nuestra provincia. Sin embargo, toda fase final puede estar abierta a sorpresas, sobre todo ante rivales tan correosos como los que también han logrado llegar hasta aquí.

El primer contrincante del CAB Estepona, que abrirá la Final Four este sábado, con su semifinal a las 17.30 horas, es el Azul Marino Mallorca Palma, que logró acceder a esta su primera Final Four tras imponerse en cuartos de final a La Salle Melilla. Eso sí, en un cruce ajustado en el que ganó un partido (68-64) y perdió el otro (63-69). Tras pasar por diversas etapas de unificaciones y reestructuraciones, este proyecto, bajo la actual denominación de Azul Marino Mallorca Palma, logró acceder a la nueva Liga Challenge en la temporada 2023-24 al adquirir la plaza del Clarinos de Tenerife. Su apuesta por el equipo fue notoria desde el minuto uno, dado que ese mismo año ya logró acceder al 'play-off' de ascenso.

Este año, la apuesta económica de la entidad ha sido aún mayor. De hecho, tal y como afirma el técnico del CAB Estepona, Francis Tomé, «es la plantilla más cara de la categoría». Con un amplio equipo formado por exjugadoras de la élite, formado con la ambición de pelear por el ascenso. Lo refrenda Tomé: «Casi todas las jugadoras las han fichado de Liga 1, es el único equipo con 12 jugadoras del primer equipo, y a priori, era el favorito para ascender. Después ha pasado que no han sido el mejor equipo. Ahora además, han cambiado de entrenador, que creo que les ha impulsado a esta aquí».

Ampliar Duelo del CAB Estepona y el Mallorca, esta temporada. RAFA MARCOS

La pasada campaña, el Mallorca se quedó a las puertas de la Final Four (lo eliminó en cuartos de final el Recoletas Zamora) y esta vez no podían dejar perder su oportunidad. «Es un rival superpeligroso porque tienen jugadoras de muchísima calidad y con experiencia. Nosotras tenemos a favor que nosotras hemos demostrado ser mejor equipo, así que lo intentaremos potenciar», valora el técnico esteponero.

Así las cosas, este rival llega a esta cita como sexto clasificado, con 20 victorias y 10 derrotas y con la menor media de la Final Four en cuanto a puntos encajados (57,7 puntos). Algunas de sus jugadoras clave son: Gedna Capell, Kristina Rakovic, Sofia Gomes, María España o Eva Cases. Ante el CAB Estepona, el balance de la presente campaña ha sido de una victoria para cada equipo. En la primera vuelta, fuera, ganó el equipo balear (77-47), pero en la segunda vuelta triunfaron las esteponeras en casa (62-46).

Ampliar AZUL MARINO MALLORCA PALMA

Esta es la segunda Final Four para las esteponeras, además la segunda como local, en la que esperan, el resultado final sea diferente que el de la primera vez, cuando se quedaron a las puertas de subir. «El equipo de este año no sé si era mejor o peor, pero sí más largo que el año pasado, y con jugadoras de más nivel, así que teníamos que aspirar adonde hemos estado toda la temporada. Sin embargo, esta es una competición totalmente diferente, te lo juegas todo en dos partidos para ascender y no puedes cometer errores. Hay que ganar jugando bien o jugando mal», asegura Tomé. Y añade: «En el caso de ganar, va a ser muy bonito, porque lo compartiríamos con la gente que ha venido todo el año a vernos jugar. Tenemos mucha ilusión y ganas, pero también responsabilidad, porque jugamos en casa».

Ampliar Duelo entre el Unicaja Mijas y el Zamora esta temporada. UNICAJA CB PHOTOPRESS

Por su parte, tampoco lo tendrá nada fácil en su debut en una Final Four el Unicaja Mijas, que en esta su segunda temporada en la Liga Challenge ha escalado hasta un sensacional tercer puesto. En su semifinal de este sábado, se verá las caras contra el Recoletas Zamora, un club con gran solera en el baloncesto femenino nacional. Conocido también como CD Zamarat, vivió una época dorada de toda una década en la élite española que tuvo su fin en la campaña 2020-21, cuando descendió a la entonces recién creada Liga Challenge. Es más, en las tres temporadas en esta segunda categoría, han llegado a disputar la Final Four, y en la última, la del pasado curso, cayó ante el CAB Estepona en las semifinales.

El combinado lega a esta cita esteponera como cuarto clasificado de la liga regular, con 21 victorias y 9 derrotas y la segunda mejor media anotadora (72,9 puntos) tras el Unicaja Mijas (74,7). Zoe Hernández, Sarah Polleros, Amaya Scott o Estel Puiggros son algunas de sus jugadoras a tener en cuenta. «El Zamora es un rival contra el que hemos ganado un partido y perdido otro. Tenemos buen recuerdo porque jugamos bien contra ellas aquí en casa, pero en la Final Four será totalmente diferente, así que nos prepararemos porque será un partido duro, ante un rival muy físico y con jugadoras experimentadas. Nosotras estamos fuertes y lo vamos a pelear», apunta el técnico cajista, Javier Pérez de los Reyes, optimista.

Ampliar RECOLETAS ZAMORA

Ante el Unicaja Mijas, el balance ante este contrincante en la presente campaña ha sido de una victoria para cada equipo. Las malagueñas ganaron a domicilio (77-89) y perdieron en casa (68-71), en un partido marcado por la lesión de la cajista Stephanie Martínez. El técnico del cuadro de Los Guindos opta por centrarse en su juego y confiar también que, al ser esta fase final en la provincia, el apoyo por parte de su afición, sea potente: «Creo que es buena señal que se haga en Málaga. Cuando de cuatro equipos, dos son malagueños, creo que es una señal buena y beneficia al público malagueño para que se puedan acercar a vernos».

Además, siendo sinceros y cuestionado sobre si, al inicio de la campaña, era factible: «El objetivo inicial era salvarnos con más tranquilidad que el año pasado e intentar pelear por los puestos de 'play-off' pero es cierto que una vez que empezamos a funcionar y vimos cómo crecíamos, el equipo sí que se marcó el objetivo. Ahora tenemos que ser ambiciosos de intentar ganar el partido del sábado y estar en la final».