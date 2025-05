Maestro y alumno, rivales por el último billete a la élite

La Final Four de la Liga Challenge, este fin de semana en Estepona (sábado y domingo en el pabellón de La Lobilla), será histórica para ... el baloncesto femenino malagueño, porque de los cuatro contendientes en la lucha por el último billete en juego para la élite nacional, dos equipos son malagueños: el CAB Estepona y el Unicaja Mijas. Los dos restantes serán el Mallorca y el Zamora. Pero además de este hito, se da una situación curiosa en los banquillos, y es que maestro y alumno en el pasado se convertirán en rivales por una jugosa recompensa: el ascenso.

A los mandos del cuadro esteponero está, desde hace dos temporadas y media, Francis Tomé. Hablar de él es hacerlo de una referencia de los banquillos malagueños. Uno de esos entrenadores que siempre ha sabido transmitir la pasión y la entrega por este deporte. Durante más de dos décadas trabajó de la mano de Unicaja en categorías de formación, llegando a dirigir incluso el filial (entonces Clínicas Rincón) en LEB Plata, logrando con ellos el ascenso a LEB Oro. Tras aquella prolífica etapa formando talentos del club cajista, pasó a ser entrenador del CB Marbella de Liga EBA, con el que disputó hasta dos fases de ascenso a LEB Plata en cuatro años.

Ampliar Equipo cadete del Unicaja entre 2008 y 2010. SUR

Fue en la campaña 2020-21 cuando se puso al frente e su primer proyecto femenino, el Asisa Alhaurín de la Torre (ya extinto) al que también logró ascender, a la Liga Femenina 2 (en 2021), todo un hito para la entidad y para el baloncesto femenino malagueño. Un año después, sin embargo, se trasladó a Burgos para liderar al UBU Tizona de LEB Plata, donde también permaneció una temporada hasta que el baloncesto femenino volvió a tocar a su puerta… Esta vez, para un proyecto al que lleva ligado ya desde mediados de la temporada 2022-23: el CAB Estepona, conjunto al que ya ha llevado a tres fases de ascenso y dos Final Four.

A los mandos del Unicaja Mijas está Javier Pérez de los Reyes. Este se formó como jugador en las categorías inferiores del Unicaja, coincidiendo en el mismo equipo, entre otros, nada menos que del capitán cajista e internacional con España Alberto Díaz, además de otros compañeros como Pedro Ramírez (hijo) o Víctor Ruiz. ¿Y quién fue su entrenador entonces? «Lo dirigí en cadetes en el Unicaja y también en la selección andaluza, y de hecho ganamos el Campeonato de España… Recuerdo que yo entonces era muy joven, así que para ellos era más un hermano mayor», recuerda Tomé. «Hemos mantenido buena relación desde entonces; nos hemos demostrado mucho cariño», añade.

Tanto cariño y respeto que, poco después de que Pérez se iniciara en el mundo del los banquillos, como técnico del Colegio Asunción (desde 2013 hasta 2019), le llamó para ser su ayudante en la segunda mitad de la campaña 2018-19, con el CB Marbella, llegando a disputar juntos una de las fases de ascenso a la LEB Plata. «Tengo muy buen recuerdo de él, le he querido mucho siempre. Considero que tanto de él como de Jesús Lázaro (fue su segundo en el Unicaja femenino el pasado curso) son los entrenadores de los que más he aprendido. El que más me transmitió pasión por el baloncesto fue Francis», reconoce el técnico cajista.

Ampliar Francis Tomé (con el pantalón rojo) y Javier Pérez de los Reyes (Camiseta roja), con el CB Marbella en la campaña 2018-19, SUR

Pérez de los Reyes, que descubrió ya desde una temprana edad que su futuro en el baloncesto iría ligado a los banquillos, continuó creciendo como entrenador de la mano de la cantera femenina del Unicaja, guiando a los equipos infantil y cadete, a los que impulsó hasta conseguir un oro, dos platas y dos bronces en los Campeonatos de España.

Ha sido en esta temporada 2024-25 cuando se ha estrenado como entrenador principal de un primer equipo, el Unicaja Mijas. Esta campaña, maestro y alumno ya han sido rivales y se han visto las caras en dos ocasiones durante la liga regular, con una victoria para cada uno. Las cajistas ganaron en el Martín Urbano por 87-70 y las esteponeras les devolvieron la moneda en el José Antonio Pineda en la última jornada (82-78).

Cara a esta Final Four, mantienen una competitividad obvia, pero el respeto primará ante todo. «Todos queremos ganar, pero por supuesto que si no se da nuestro ascenso, me alegraría mucho si es su equipo el que lo consigue porque se lo merece», asegura Pérez de los Reyes. Por su parte, Tomé valora: «Si no conseguimos ascender nosotras, prefiero que ascienda su equipo, por supuesto». La emoción podría incrementarse aún más de llegar sendos conjuntos a la final, el domingo, a las 17.30 horas. Aunque para ello, ambos deberían ganar previamente sus eliminatorias del sábado: el CAB Estepona, al Azul Marino Mallorca Palma (17.30 horas) y el Unicaja Mijas, al Recoletas Zamora (19.45 horas).