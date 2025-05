Comienza la batalla de los 'play-off' para el CAB Estepona y el Unicaja Mijas

Han estado todo el año trabajando por y para este momento. Arrancan los 'play-off' de ascenso para el CAB Estepona y el Unicaja Mijas. ... Por primera vez en la historia de esta nueva segunda categoría nacional, la Liga Challenge, dos equipos andaluces (además, ambos malagueños) pelearán en la misma fase de ascenso por el último billete en juego. Son los cuartos 'play-off' para las esteponeras, que el pasado curso murieron en la orilla al caer en la finalísima de la Final Four. En el caso de las cajistas, esta será su primera tentativa por alcanzar la élite.

Y esta nueva fase que comienzan tras concluir segundo (CAB Estepona) y tercero (Unicaja Mijas) de la liga regular consta de una eliminatoria a ida y vuelta de cuartos de final, en la que las de Francis Tomé quedaron emparejadas con el Paterna y las de Javier Pérez de los Reyes, con el Adareva Tenerife. Ambos comenzarán a domicilio al contar con el factor cancha.

El primero en salir este sábado a la cancha será el CAB Estepona (17.30 horas), ante un Paterna al que ha ganado sobradamente en los dos partidos de liga regular de esta campaña, por 46-70 y 104-61 (lo que supuso un récord de anotación en la Liga). Sin embargo, este equipo llega anímicamente reforzado tras ganar los dos últimos partidos, uno de ellos precisamente frente al Unicaja Mijas, y es consciente de que no tiene nada que perder. El control de los nervios podría resultar clave para ambos bandos. La Cordá de Paterna accedió a los 'play-off' como el equipo que menos puntos anota y más recibe dentro de los ocho clasificados, con un balance de 5-11 frente a los equipos que le precedieron en la clasificación y sacando el grueso de sus triunfos como local y con partidos llevados a un ritmo de anotación bajo. Eso sí, algunos de sus máximos peligros serán las jugadoras Irene Broncano, Clara Che, Virginia Sáez y Lorena Segura.

Concentración

Para Tomé, la concentración será la clave: «Sólo pensamos en jugar muy serias y sacar la eliminatoria adelante, porque si no lo hacemos, no vale de nada la temporada regular». «Sabemos que es un partido de ochenta minutos, pero no en que podemos resolverlo en casa. Hay que intentar hacerlo desde el principio. Si juegas un partido mal, puede costarte la eliminatoria», añadió.

El CAB Estepona juega a las 17.30 horas y el Unicaja Mijas, a las 21.00, y ambos cuentan con la ventaja de jugar en casa en la vuelta

Por su parte, sobre el papel, más complicado lo tendrá el Unicaja Mijas, que visitará a un Adareva Tenerife (21.00 horas) que no le ha puesto las cosas fáciles este año, con un balance de una victoria para cada uno esta liga regular. El cuadro canario acabó octavo, con un balance de 16 victorias y 14 derrotas y precisamente uno de sus referentes es una cara conocida para las cajistas: la ala-pívot serbia Bojana Stevanovic, estrella de las insulares por su capacidad anotadora y su fortaleza en el rebote.

«El equipo tiene mucha ambición y tiene muchas ganas de afrontar una Final Four. En estas dos semanas estarán al cien por cien en busca de dos victorias. El Adareva compite muy bien, con unas seis o siete jugadoras y a un ritmo muy diferente al nuestro. Intento mentalizar a las chicas de competir al nuestro y con nuestra idea. Confío mucho en las nuestras», valoró el técnico cajista, Pérez de los Reyes.