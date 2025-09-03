España, ante su última oportunidad de avanzar en el Eurobasket

Una bala. Una jornada. Eso es lo que le queda a España en esta fase de grupos del Eurobasket cara a sus aspiraciones de estar ... en los octavos de final del torneo. Esta tarde de jueves se las verá con la Grecia de Antetokoumpo (20.30 horas) en una jornada trascendental para su devenir más cercano. Lo hará, además, con un ojo puesto en lo que pase en el Bosnia-Georgia, que se jugará a las 14.00 horas.

Así están las cuentas de la selección: si Bosnia pierde, España estará automáticamente clasificada, pase lo que pase; pero si los balcánicos ganan, el conjunto de Scariolo se verá obligado a ganar si quiere estar en la ronda de las eliminatorias. Acabaría con 2-3, igual que Georgia, pero la derrota en la primera jornada mandaría a España a casa antes de la cuenta. En resumen: ganando se clasificaría... aunque también podría hacerlo de forma automática si Bosnia no lo hace. Más allá, si gana a Grecia, la selección sería segunda si Bosnia gana a Georgia y tercera si son los georgianos quienes salen vencedores. Sería cuarto si se da este resultado y además España pierde.

Asimismo, la selección deberá reponerse de las críticas y levantarse para disipar las dudas que, parecía, se habían esfumado ganando a Bosnia y a la cenicienta Chipre. Saint-Supéry, que no estuvo especialmente bien ante Italia, está ante una nueva oportunidad de redimirse.