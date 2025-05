Kuzminskas: «El Unicaja para mí es como el primer amor, siempre está en tu corazón»

Hay jugadores que pasan desapercibidos y otros que establecen un vínculo especial con los equipos y sus aficionados. Mindaugas Kuzminskas (Vilna, Lituania, 1989) forma parte ... del segundo grupo. El Unicaja fue su primer destino fuera de su país y aquello le marcó para siempre. El alero formó parte de la 'reconstrucción' del club cajista con Joan Plaza y Málaga pasó a ser parte de su vida. Ahora, con 35 años se reencuentra con el Unicaja como capitán del AEK, rival en semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League. Kuzminskas no esconde su cariño por Málaga en esta entrevista en la que analiza el partido del viernes (20.00 horas) y le da un repaso a su carrera.

–Su equipo llega a esta Final Four en un buen momento. ¿Cómo le van las cosas por Atenas?

–Especialmente esta temporada estoy muy contento aquí en el AEK porque estamos teniendo buenos resultados. Logramos la clasificación para las semifinales de la Liga de Grecia y alcanzamos la Final Four después de que la pasada temporada fue un poco desastrosa por todos los problemas que conocemos. Al final nosotros jugamos al baloncesto para los aficionados. Como es lógico, es un trabajo, hay contratos y dinero, pero cuando ves que el público regresa al pabellón, eso es lo más importante. Atenas es un buen lugar para vivir y jugar al baloncesto. Adoro Málaga, estuve allí en septiembre, pero Atenas está muy bien y nos están tratando genial a mí y mi familia.

–Qué nos puede contar de ese duelo de semifinales, porque su equipo ha ido mejorando durante la temporada y parece llegar en gran forma a ese partido de semifinales contra el Unicaja.

–Con todo mi cariño para ustedes, no les puedo contar todos los secretos (risas). Efectivamente, estamos en un buen momento, especialmente como locales en la Champions, porque no hemos perdido ningún partido en casa. En la Liga griega sólo perdimos contra el Olympiacos y el Panathinaikos. Estamos bien, pero hay que ser realistas, el Unicaja no sólo es favorito para ganar la semifinal, sino también el título. Me alegro mucho del gran momento del Unicaja. Lo han ganado todo. Lo más sorprendente es que es un equipo muy estable, muy regular. Tengo que felicitar a los aficionados por este gran momento.

Ampliar Kuzminskas, ante Spanoulis en un partido con el Unicaja en la Euroliga. SUR

–Estará viviendo momentos muy especiales, porque el Unicaja fue algo más que un equipo para usted. Fue su primer destino cuando salió de Lituania todavía muy joven. ¿Qué sensaciones tiene estos días al reencontrarse con el equipo malagueño?

-Recuerdo que cuando dejé el Unicaja escribí que estaba seguro de que volvería como jugador o como turista. Desgraciadamente sólo lo he podido hacer de la segunda forma, porque nuestros destinos no se volvieron a encontrar. Málaga y el Unicaja son para mí como el primer amor, siempre está en tu corazón, quizá no vuelvas a unirte otra vez, pero lo tienes en tu corazón para toda la vida. Así es mi relación con Málaga.

–La primera vez que lo entrevistamos estaba usted todavía en el Zalgiris y el Unicaja estaba cerca de cerrar su fichaje. Ahora tiene 35 años y está en la recta final de su carrera. ¿Está contento por cómo le han ido las cosas?

–Si antes de convertirme en profesional alguien me hubiese dado un papel en el que me dijese que iba a jugar en estos equipos, con estos compañeros en estos clubes y en estos países, lo habría firmado inmediatamente; sin ninguna duda. Estoy muy contento de cómo me fueron las cosas. Unas veces fue mejor y otras peor, porque la distancia entre el éxito y el fracaso, es una cuestión de pequeñas decisiones. Pero estoy agradecido a todos, también a mi familia, por haberme dado estas posibilidades. Incluso ahora, a estas alturas, es fantástico poder ayudar a mi equipo a pelear por un título a gran nivel.

Ampliar Kuzminskas, en un partido con los New York Knicks. EFE

–¿Cómo recuerda aquellos años en Málaga, a las órdenes de Plaza y cómo fue ese salto a la NBA?

–Mire, salir de tu país nunca es fácil. El primer año en Málaga no fue nada fácil, pero todos me apoyaron. El primero, Joan Plaza, pero también Manolo Rubia y Eduardo García. Todos tuvieron paciencia conmigo. Venía de hacer un gran año en el Zalgiris, pero en Málaga me costó. Tengo que darles las gracias a todos por aquel apoyo. El segundo año fue mucho mejor. En la Euroliga estuvimos a un par de victorias para llegar más lejos, pero fue una Euroliga dura.

«Pude estar más años en Málaga, incluso compre un apartamento, pero sentí que debía dar un paso más en mi carrera»

–Usted pudo renovar, pero optó por cambiar de aires. Fue jugador del Darussafaka sólo unos días y lo vendieron a los New York Knicks…

–Podría escribir algo sobre aquello, quizá lo haga dentro de unos años… Fueron unos días locos. Mi última temporada fue buena y pude seguir más años en Málaga, una ciudad fantástica, con sol… incluso compré un apartamento allí (risas). Era joven y si puedes dar un paso adelante, debes darlo. Era una cuestión a nivel de carrera, de contrato y la posibilidad de probar algo nuevo cuando eres joven.

–Y llegó aquella oportunidad en la NBA…

–La verdad es que la primera temporada fue buena. El club y los entrenadores estaban contentos conmigo. En el verano Phil Jackson, que era el presidente, dejó el equipo y cuando volví al equipo, todo era diferente respecto a mi. Ellos tenían otros planes para traer a Joakim Noah y pedí salir.

–¿Está contento con aquella experiencia en la NBA?

–Es diferente y especialmente ahora también lo es respecto a cuando yo estuve. El estilo europeo era más cerrado, aquí te controlan como a un niño pequeño. Te dicen qué tienes que hacer, qué tienes que comer… Allí hay total libertad. Realmente es una temporada corta, si no juegas el 'play-off', por lo que tienes tiempo para descansar, trabajar en tu juego. Para mí era importante, porque en los veranos estaba con la selección. Creo que el baloncesto allí es más 'fácil' que en Europa y ahora me gusta más ver mucho más la Euroliga.

–Volvemos al Unicaja. Imagino que lo ha estado siguiendo estos años. ¿Le ha sorprendido esta racha ganadora con tantos títulos?

–Para mí lo más sorprendente fue aquella decisión del club de dejar la Eurocup para jugar la Champions, porque significaba no poder volver a la Euroliga. Sin embargo, al final aquella decisión fue correcta. Estoy feliz por la gente que tengo allí, por Alberto Díaz, por Javi Salvo, que me escribe después de los partidos, por Mario Bárbara, que son la gente que está detrás de todo, incluso Alberto que no es un jugador al que apuntan los focos. Esta gente hace un gran trabajo. Me alegro también por los aficionados, porque veo que hay más en las gradas.

–Hablando de los aficionados, qué nos puede contar de la hinchada del AEK, que es bastante caliente.

–Buena pregunta (risas). Efectivamente, son calientes. Han tenido algunos problemas. La gente de Málaga es educada y no tendrán problemas. Escribiré algo en Instagram para darles algunos consejos de qué hacer en Atenas.

–El año pasado, como dijo, fue un poco desastre para su club. Hubo muchos problemas económicos, pero usted decidió seguir allí. ¿Por qué tomó esa decisión?

–Mire, yo soy de Lituania y cuando nos independizamos de la Unión Soviética también tuvimos muchos problemas, así que estoy acostumbrado. Efectivamente, no es un secreto. Tuvimos muchos problemas el año pasado, pero ahora el club los ha resuelto. Me quedé porque estoy en un momento de mi carrera en el que si el club tiene algún problema puedo esperar, puedo ser paciente y ayudar a los compañeros. Por otro lado, en los equipos del Sur de Europa la gente, el personal del club, es muy cariñosa y agradable, dentro y fuera del trabajo. Con 35 años estar cambiando cada temporada de país y equipo ya no es para mí. El año pasado tuvimos problemas, pero mi familia está muy a gusto aquí. En el verano tuve ofertas, efectivamente, pero no como para cambiar mi vida completamente.