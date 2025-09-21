Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, durante el España-Alemania en Madrid de hace unas semanas. EP

Elisa Aguilar, tras la victoria del Unicaja: «Gracias por llevar tan lejos el nombre de España»

«Las últimas temporadas del Unicaja nos están dejando sin calificativos para describir esta histórica racha de éxitos», dijo la presidenta de la FEB

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:27

Comienzan a hacerse eco del nuevo título del Unicaja en Singapur, la Copa Intercontinental, muchas de las figuras más representativas del baloncesto español. Habló de ... ello la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, que quiso felicitar al conjunto cajista, dándole las gracias «por llevar tan lejos el nombre de España. Enhorabuena por este nuevo título. El trabajo bien hecho por el club, y la extraordinaria dirección de Ibon Navarro y su 'staff' están logrando que Málaga brille con luz propia en el baloncesto mundial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  9. 9

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  10. 10 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Elisa Aguilar, tras la victoria del Unicaja: «Gracias por llevar tan lejos el nombre de España»

Elisa Aguilar, tras la victoria del Unicaja: «Gracias por llevar tan lejos el nombre de España»