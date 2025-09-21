Elisa Aguilar, tras la victoria del Unicaja: «Gracias por llevar tan lejos el nombre de España»
«Las últimas temporadas del Unicaja nos están dejando sin calificativos para describir esta histórica racha de éxitos», dijo la presidenta de la FEB
Málaga
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:27
Comienzan a hacerse eco del nuevo título del Unicaja en Singapur, la Copa Intercontinental, muchas de las figuras más representativas del baloncesto español. Habló de ... ello la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, que quiso felicitar al conjunto cajista, dándole las gracias «por llevar tan lejos el nombre de España. Enhorabuena por este nuevo título. El trabajo bien hecho por el club, y la extraordinaria dirección de Ibon Navarro y su 'staff' están logrando que Málaga brille con luz propia en el baloncesto mundial».
Aguilar también expresó que «las últimas temporadas del Unicaja nos están dejando sin calificativos con los que describir esta histórica racha de éxitos. Su triunfo en la Intercontinental, por segundo año consecutivo, le sitúa en lo más alto del baloncesto FIBA y confirma que su fenómeno no es una anécdota, sino una tendencia».
