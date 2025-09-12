Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro felicita a Addae-Wusu al finalizar el entrenamiento. Unicaja B. Fotopress

Dylan Addae-Wusu, con opciones de continuar su carrera en Europa

Tras ayudar al Unicaja en la pretemporada, el potente base estadounidense ha recibido el interés de algunos equipos

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:10

Dylan Addae-Wusu ha aprovechado la oportunidad que le ha dado el Unicaja. El base estadounidense (tiene pasaporte cotonú) cerró su etapa en el club ... malagueño al que llegó para ayudar en la pretemporada por la lesión de Alberto Díaz y los problemas físicos de Xavier Castañeda. Addae Wusu ha causado una buena impresión en los partidos que ha disputado con el cuadro cajista y esto le ha permitido recibir el interés de algunos equipos europeos.

