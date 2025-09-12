Dylan Addae-Wusu, con opciones de continuar su carrera en Europa

Dylan Addae-Wusu ha aprovechado la oportunidad que le ha dado el Unicaja. El base estadounidense (tiene pasaporte cotonú) cerró su etapa en el club ... malagueño al que llegó para ayudar en la pretemporada por la lesión de Alberto Díaz y los problemas físicos de Xavier Castañeda. Addae Wusu ha causado una buena impresión en los partidos que ha disputado con el cuadro cajista y esto le ha permitido recibir el interés de algunos equipos europeos.

El base nacido en el Bronx, Wusu no ha tenido contrato con el equipo malagueño, pero quería mostrar sus cualidades y lo hizo. Debutó contra el Melilla, también tuvo minutos contra el Alba Berlín y su mejor partido fue ante el Real Madrid, frente al que firmó 12 puntos y dejó dos tapones espectaculares. Su buen físico y el hecho de que tenga pasaporte cotonú pueden abrirle las puertas del mercado europeo, después de que el Unicaja decidiese no retenerlo, como deslizó su presidente. «Ha venido, como diríamos, por la cama y el bocadillo. Se está promocionando en Europa. Me ha llamado un montón de gente este fin de semana. Es muy buen chico y puede estar en nuestra órbita, de tenerlo monitorizado, pero no creo que sea un jugador aún de nivel ACB», dijo al respecto.

🏀 Hoy se despide del Unicaja @WusuDylan, que nos ha ayudado muchísimo durante la pretemporada tal y como afirma @ibonnavarro



🎁 El Club ha querido tener un detalle con él para agradecerle su trabajo



🤗 ¡Muchas gracias, Dylan! Thank you & good luck!



💚💜 #YoSoyDelUnicaja pic.twitter.com/E7TDfRamSu — UnicajaCB (@unicajaCB) September 12, 2025

Ibon Navarro agradeció su ayuda estas semanas y lo definió así. «Nos ha ayudado muchísimo, ha demostrado ser un jugador muy entrenable, ha demostrado capacidad para aprender muchas cosas en poco tiempo, en muchas posiciones, diferentes roles y luego es un jugador que tiene un físico y una energía que la pudimos ver el día del Madrid. Esos partidos que él ya ha podido estar más centrado en una posición, no en dos con la vuelta de Chris, ha dejado ver un poco lo que es. Un jugador con un físico diferencial que, cuando él se preocupa solamente de jugar y no de pensar, pone mucha energía en el campo y al que creo que también hemos ayudado. Se le han abierto oportunidades de mercado en Europa que creo que son súper interesantes para él. Le deseamos lo mejor y ojalá nos encontremos en el camino porque es un chico fantástico», explicó el entrenador vasco. Addae-Wusu, de 24 años y 1,93 metros de estatura, ha militado en las últimas campañas en las universidades estadounidenses de St. John´s (2021-23) y Seton Hall (2023-25) en la NCAA.