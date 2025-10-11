Directo | Dreamland Gran Canaria - Unicaja
Los dos equipos se miden en un atractivo partido que permitirá calibrar dónde se encuentra cada uno a estas alturas de la temporada
Sábado, 11 de octubre 2025, 19:14
19:38
La F4 de la Champions apunta a Badalona
A ocho meses para la celebración de la Final Four de la Champions, parece que la FIBA está decidida a elegir la sede del torneo que decide la competición con bastante antelación. Si en campañas anteriores hubo que esperar a semanas antes, esta vez se quiere ir sobre seguro para facilitar la movilización de aficionados. El Ayuntamiento de Badalona estaría ya en conversaciones con la FIBA para que la Final Four se dispute en el Pabellón Olímpico de la localidad, según informó Víctor Lavagnini, periodista que narra los partidos de los equipos catalanes en TV3. Fuentes consultadas por SUR confirmaron estos contactos, que al parecer estarían muy avanzados. En 2026 la Final Four esta fijada del 7 al 10 de mayo.
19:21
Sobre el rival: el Gran Canaria
El Unicaja y el Gran Canaria son dos equipos que han sufrido importantes cambios y que todavía están en fase de pruebas. El cuadro de la isla ha acometido seis fichajes y ha sufrido seis salidas. Perdió a jugadores importantes como Homesley, George Conditt, Thomasson, el veterano Shurna, al malagueño Jacob Urbaniak y a Jovan Kljajic. Sus refuerzos han sido Brian Angola e Isaiah Wong, para el perímetro, y Eric Vila, Kur Kuath y Louis Laberyie para las posiciones interiores. Entre tanto cambio ha mantenido un bloque de jugadores veteranos como Albicy, Salvó, Brussino, Pierre Pelos y Mike Tobey, que deben ser los que asuman más responsabilidades ahora.
19:15
Djedovic no estará por lesión
El descarte de Ibon Navarro para el partido, obligado en este caso, será Nihad Djedovic, que sufrió un golpe y cayó lesionado en el encuentro de Champions del pasado miércoles, ante el Mersin turco.
19:06
Gran Canaria, territorio comanche para el Unicaja
Pese a que allí conquistó la Copa del Rey este año, sólo ha ganado dos partidos de Liga de los últimos 12 que ha jugado contra el cuadro canarión . El último triunfo del Unicaja en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla, fue cuando se jugaba con pabellones vacíos y aún se iba con mascarillas por las calles.
19:03
¿Cómo fue la primera jornada para ambos equipos?
El Unicaja resolvió, yendo de menos a más, su encuentro ante el Surne Bilbao (86-68) en el Carpena, mientras que el Gran Canaria perdió en un exigente encuentro frente al Real Madrid (81-71).
18:54
¡Buenas tardes! Segunda jornada
El Unicaja visitará, en la segunda jornada de la competición liguera en la ACB, al Gran Canaria, en el que será el primero de los tres exámenes de primera dificultad que tendrá ahora, de forma consecutiva. Vamos con toda la previa.
13:49
