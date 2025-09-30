Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Diputación llevará a 2.000 malagueños de 70 municipios a los partidos del Unicaja

El acuerdo entre administración supramunicipal y el club se enmarca dentro de la campaña 'El deporte es vida en la provincia'

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:09

La campaña 'El deporte es vida en la provincia', el programa con el que la Diputación y el club Unicaja Baloncesto invitan a los vecinos ... de los municipios malagueños a asistir a partidos de la temporada, volverá a llevar a cerca de 2.000 personas de 70 municipios a los partidos del club en el Palacio de Deportes.

