Díaz, Perry, Sulejmanovic y Castañeda juegan hoy con sus selecciones
España se enfrenta a las 18.30 a Dinamarca en el primer partido de Chus Mateo como seleccionador
Málaga
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:00
La selección española comienza esta tarde una nueva etapa con el primer partido oficial de Chus Mateo como seleccionador. Será a partir de las ... 18.30 horas (Teledeporte) ante Dinamarca y ahí estará el cajista Alberto Díaz como capitán español.
Sobre el papel, la selección no debe tener problemas ante los daneses, que también tienen en sus filas a otro jugador del Unicaja, Marcus Moller, pero teniendo en cuenta lo novedoso del equipo español, es complicado hacer pronósticos.
Además del base del Unicaja, otros tres compañeros suyos también juegan este jueves. En Podgorica, la Montenegro de Kendrick Perry se mide a Portugal (18.00), mientras que en Estambul se jugará un Turquía- Bosnia con Sulejmanovic y Xavier Castañeda en las filas balcánicas (19.00). Será interesante ver cómo responde el base, que no ha jugado en los últimos partidos con el equipo malagueño.
