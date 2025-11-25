Chus Mateo: «Tengo 16 jugadores de 14 clubes, no es fácil conformar un equipo»

Javier Varela Guadalajara Martes, 25 de noviembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Chus Mateo transmite serenidad cuando charlas con él. Nada que ver con lo que se ve en la cancha de baloncesto durante los partidos. Este entrenador que empezó en un colegio y volvió a llevar al Real Madrid a lo más alto, espera devolver a España al lugar que se merece: «La historia del baloncesto español y de la selección española es tan bonita, tan larga y llena de tantos éxitos que a todos nos gustaría estar permanentemente arriba consiguiendo resultados». De momento promete «trabajo», se niega a calificar como «un marrón» estar al frente de la selección y deja la puerta abierta al regreso de Ricky Rubio: «En el momento que él quiera volver, va a tener la puerta abierta».

-¿Qué balance hace de sus primeros dos meses en el cargo?

-Siempre que no hay resultados de por medio va a ser bueno, porque aquí lo importante es que las cosas funcionen a nivel de resultados, de que vayamos creciendo y de que vayamos cumpliendo objetivos... Obviamente tengo en la cabeza estas ventanas FIBA, que son importantes para tratar de conseguir la clasificación para el Mundial de Catar 2027.

-Es el trabajo que no se ve de un seleccionador...

Me he centrado única y exclusivamente en el trabajo de seleccionar a jugadores, de hablar con ellos, de hacerles creer que podemos hacer una selección competitiva y que se sientan importantes. Creo que hemos hecho una buena selección. Un equipo que va a funcionar, espero que bien, pero que tiene mucha confianza y mucha ilusión por representar al baloncesto de nuestro país.

-¿Le ha sido sencillo reciclarse de un club como el Real Madrid a la selección?

Un entrenador tiene que tener capacidad de adaptación. Es obvio que estar dentro de una dinámica de competición permanente donde prácticamente a la semana juegas tres partidos, pues no es lo mismo que jugar dos partidos cada tres meses. Tienes que tratar de adaptarte a una manera de trabajar y de hacer las cosas diferente. Aquí no tienes tiempo prácticamente para trabajar sobre la cancha y debes intentar acoplar las piezas de la mejor manera posible para que todo funcione bien en un tiempo récord. Tenemos 16 jugadores de 14 clus diferentes. Eso es casi uno de cada club y hacerles que jueguen y que piensen en una misma dirección... No es fácil conformar un equipo.

Ampliar El seleccionador, durante una sesión en la concentración de Guadalajara. Feb

-Quizás eso es lo más difícil para un seleccionador. No debe ser fácil armar esa especie de puzle.

-No solo por la variedad de clubes, sino también por el escaso tiempo que tenemos para que esto funcione. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible y en un tiempo récord. Estamos trabajando en eso, luego ya sabemos que todo se mide muchas veces por los resultados. Tenemos una mirada puesta en la clasificación para Catar 2027, pero también tenemos un trabajo un poquito más a medio largo plazo de seguimiento a los jugadores que están en Estados Unidos. Es un trabajo que creo que va a ser muy importante para que al futuro vayamos poniendo piedras para que esto tenga una base buena con el talento que viene.

-Al menos tendrá más tiempo de jugar al ajedrez, su otro gran hobby.

-Hace tiempo que no encuentro tiempo («valga la redundancia») para pararme y jugar al ajedrez tranquilamente. La gente va a pensar que soy un magnífico jugador y no es verdad. Soy un jugador del montón que juega de vez en cuando contra el móvil y que de pequeño me encantaba jugar y representaba a mi colegio. Ahora juego al ajedrez de otra manera, más para pasar el rato en los aviones.

-Osea que eres mejor entrenador que jugador de ajedrez.

-Ojalá, si no estaríamos apañados todos, ¿no?

-¿Cuánto hay del ajedrez en el baloncesto de sus equipos?

-Son similares en muchas cosas. Hay una cabeza pensante que en un momento determinado utiliza sus piezas de una forma estratégica para conseguir una victoria, pero también es cierto que las piezas en el ajedrez no son personas que sienten, que sufren, que se cansan, que ríen y que lloran cuando pierden. En el ajedrez simplemente son objetos intercambiables que no tienen ningún sentimiento. Aquí todos los jugadores tienen una situación personal y unas características que te hacen pensar que los puedes utilizar como piezas del tablero, pero luego hay que tener en cuenta su cabeza, su mentalidad, su cansancio, sus sufrimientos y sus inquietudes para que todo salga como uno quiere.

Ajedrez «Si fuera mejor jugador de ajedrez que entrenador de basket estaríamos apañados, ¿no?»

-Asumió el reto de la selección cuando parece que va a necesitar dos o tres años de transición para volver a competir por títulos.

-Puede ser la sensación, sí. La historia del baloncesto español y de la selección española es una historia tan bonita, tan larga y llena de tantos éxitos que obviamente pues a todos nos gustaría estar permanentemente arriba consiguiendo resultados, pero también es cierto que esto no se consigue de la noche a la mañana. Ha habido un trabajo previo de los clubes, un trabajo muy bueno de los entrenadores nacionales, de los entrenadores españoles, de los jugadores con tanto esfuerzo y con tanta dedicación, y creo que esa dedicación y ese trabajo que han ido teniendo volverán a dar sus frutos a futuro. Ojalá que nosotros ayudemos a que esto florezca también otra vez dando paso al posible talento venidero y ojalá que podamos alargar todo este nivel tan bueno del baloncesto español que viene desde muy atrás.

Un pasado glorioso

-Para muchos dirigir la selección ahora es un marrón...

-Decirle a un entrenador que es un marrón hacer lo que le gusta, asumir un reto bonito y gratificante como es ser el seleccionador de tu país, pues obviamente para mí no lo es. Es una tarea complicada, pero estoy encantado de poder asumirla con valentía, con determinación y convencido de que va a salir bien.

-Ha demostrado que no le asustan los retos. Cogió al Real Madrid después de Pablo Laso y logró muchos títulos y ahora a la selección después de Sergio Scariolo.

-En nuestra profesión nunca sabes lo que va a pasar. Vivimos siempre en la sorpresa. Quién me iba a decir que iba a ser el entrenador del Real Madrid y que iba a tener que hacerlo después de una leyenda como ha sido Pablo Laso. Me tocó sustituirlo y acabé muy contento de mi etapa porque creo que mantuvimos el nivel que Pablo había dejado en su momento. Ahora me toca mantener el nivel que la selección española ha tenido compitiendo en los últimos años con Sergio Scariolo y con la historia de años atrás siempre plagada de éxitos con Pepu Hernández, con Aíto García Reneses y con un montón de entrenadores que hicieron historia desde Antonio Díaz-Miguel. Para mí es un reto muy bonito, pero también un sueño cumplido. Por eso insisto en que no puede ser un marrón poder formar parte de una historia tan bonita como la del baloncesto de la selección nacional.

Ampliar Chus Mateo da órdenes en un entrenamiento. Feb

-Que España no esté en el Mundial de Catar 2027 sería una decepción.

-Déjame empezar el camino, ¿no? Que llevamos dos meses. Tenemos muchas cosas por delante todavía como para calificar todo esto. Tenemos que empezar a trabajar y no querer calificar las cosas con palabras bonitas o feas. Queda mucho tiempo todavía para eso y hasta que llegue vamos a trabajar para que funcione bien.

-Ya sabe que en este país vivimos en constante hipérbole.

-Creo que tenemos que ser optimistas al principio y tratar de mirar las cosas siempre desde un punto de vista optimista porque no sé cuánto tiempo tardaremos en volver a alcanzar el nivel que hemos llegado a tener, pero estoy convencido de que lo alcanzaremos. Con más o menos tiempo, pero con trabajo lo alcanzaremos, el trabajo que vienen haciendo los clubes, insisto mucho en lo de los clubes porque es verdad que los jugadores vienen de sus clubes y hacen un trabajo extraordinario con unos entrenadores españoles que son buenísimos, y nosotros vamos a tratar de reflejar el buen baloncesto que se hace en España con la selección nacional.

-Y cómo se explica que un seleccionador no pueda llamar a los mejores jugadores para las ventanas FIBA.

-No es una pregunta para mí. Yo me dedico a tratar de cumplir las normas y es algo que no depende de mí. Yo tengo unas indicaciones de la gente con la que puedo contar y con la que no en un momento determinado y a partir de ahí tengo que hacer una buena selección. Mientras que los jugadores que vienen sean del nivel tan bueno como los han venido y de un compromiso tan grande… Yo lo que quiero es que haya compromiso con la selección y que haya ilusión por venir a la selección, por venir a representar al baloncesto español. Eso es lo que más me gusta de nuestra selección ahora mismo.

Duros rivales

-Sus dos primeros rivales serán Dinamarca el jueves y Georgia el domingo. Habrá quien piense que serán dos paseos.

-Cualquier rival en su casa es difícil. El baloncesto europeo tiene muchísimo nivel y jugar en Dinamarca no va a ser ni muchísimo menos fácil porque tiene jugadores que saben jugar muy bien. Y contra Georgia, que en el último europeo fue capaz de ganar a toda una selección española con todos los jugadores disponibles, es obvio que no será tarea fácil. Pero vamos a dejarnos el pellejo primero en Dinamarca para poder ganar y luego en Tenerife plantaremos cara a toda una Georgia que en el Europeo fue capaz de batirnos.

Ricky Rubio «Veo a Ricky sonreír de nuevo y cuando él quiera volver, va a tener la puerta abierta»

-Ante la ausencia de muchos jugadores que serían fijos como los Hernangómez o Santi Aldama, ¿quién debe asumir el liderazgo de la selección en estos partidos?

-¿Tú crees que yo voy a señalar a alguien para asumir el liderazgo? Los líderes a veces aparecen sin necesidad de señalar a nadie. Es verdad que hay que asumir el liderazgo cuando toca. A mí me toca hacerlo y el que quiera estar a mi lado para levantar la mano y decir: 'Oye Chus, que venga, que vamos, que me apunto', será bienvenido. Estoy encantado con tenerles con este compromiso tan grande.

-Hay un nombre que muchos ponen sobre la mesa cuando se habla de la selección: Ricky Rubio. ¿Ha hablado con él y es posible volver a verle con la camiseta de España?

-Es uno de los jugadores con los que hablé. Está a un nivel baloncestístico tremendo y es un jugador que lo ha dado todo por la selección y que es una leyenda de nuestro baloncesto. Obviamente, en el momento que él quiera volver va a tener la puerta abierta, pero yo creo que ahora debemos dejarle tranquilo, que siga disfrutando del baloncesto como lo está haciendo, porque está haciendo un baloncesto magnífico. Veo a Ricky jugar al baloncesto y le veo sonreír de nuevo, disfrutar del baloncesto y hacer a sus compañeros mejores y realmente eso es lo que tiene que suceder. Tenemos que seguir en esta línea con él, sin prisas, para que cuando quiera volver, vuelva y cierre una puerta que seguramente a él también le apetecerá cerrar de una manera diferente. Le debemos mucho como para presionarle y hay que dejarle un poco tranquilo.

Reporta un error