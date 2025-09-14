Diario de la Intercontinental: Concierto de Quevedo, todo en regla y a volar

Los jugadores aprovecharon su última noche en Málaga antes de viajar a Singapur para asistir al concierto que Quevedo ofreció en el Palacio de los ... Deportes el sábado. En el vestuario cajista los ritmos del cantante canario tienen mucho seguimiento, así que jugadores como Balcerowski, Tyson Pérez, Tyson Pérez y Alberto Díaz no dejaron escapar la ocasión de disfrutar del 'show' antes de una larga ausencia.

El director deportivo del club es el jefe de expedición del equipo a Singapur. El hecho de que tanto el presidente como el gerente y los consejeros hagan escala en Estambul antes de ir al país asiático ha dejado al malagueño al mando del grupo que viaja a la Copa Intercontinental. En esta ocasión, la expedición del Unicaja en el vuelo de Turkish Airlines es estrictamente deportiva.

En el grupo del Unicaja que se desplaza a la Copa Intercontinental hay una novedad respecto a la del año pasado, más allá de los nuevos jugadores. Se trata de Javi Salvo, delegado del equipo, que en 2024 no pudo viajar a Singapur debido a la enfermedad de su madre, fallecida el pasado verano. En aquel momento, su puesto lo ocupó el exjugador Dani Romero, que es el delegado de campo en los partidos que el Unicaja disputa en casa.

El Unicaja se cercioró esta vez de que los pasaportes de todos los jugadores estaban en regla para afrontar el viaje, tanto para entrar y salir del aeropuerto de Estambul, su primera escala, como para Singapur. El año pasado, Jonathan Barreiro lo tenía caducado y casi tuvo que volverse a Málaga desde Estambul. Finalmente se le permitió tomar el vuelo a Singapur y allí se resolvió el asunto como se pudo para que pudiese acceder al país.

Tras disputar la final del Eurobasket con Alemania, el segundo entrenador del Unicaja, Alberto Miranda se desplazará directamente a Singapur para unirse a la expedición cajista. Alemania reclutó a Miranda como asistente de Álex Mumbrú en el torneo en el que la selección germana ha firmado un papel estelar. El salmantino no ha tenido descanso este verano, pues lleva ya un mes y medio con la preparación del torneo.