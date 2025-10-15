Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El detalle del Unicaja con Tyson Carter: «Eres uno de los nuestros»

El presidente del club manda un ramo de flores y una cariñosa nota al exjugador cajista, hospitalizado con una embolia pulmonar en Belgrado

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:18

Tyson Carter sigue hospitalizado en Belgrado aquejado de una embolia pulmonar bilateral. El exjugador del Unicaja se sintió mal el pasado domingo y tuvo que ser ingresado de urgencia debido a problemas respiratorios severos después de haber viajado con el Estrella Roja a Estambul para disputar un partido de la Euroliga.

