El detalle del Unicaja con Tyson Carter: «Eres uno de los nuestros»
El presidente del club manda un ramo de flores y una cariñosa nota al exjugador cajista, hospitalizado con una embolia pulmonar en Belgrado
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:18
Tyson Carter sigue hospitalizado en Belgrado aquejado de una embolia pulmonar bilateral. El exjugador del Unicaja se sintió mal el pasado domingo y tuvo que ... ser ingresado de urgencia debido a problemas respiratorios severos después de haber viajado con el Estrella Roja a Estambul para disputar un partido de la Euroliga.
Su situación no es ajena para el Unicaja que hoy tuvo un cariñoso detalle con su exjugador. El club le envió un ramo de flores con los colores verde y morado al hospital de Belgrado acompañado de una cariñosa nota.
«Querido Tyson: Esperamos que tengas una suave y rápida recuperación. Sabes que eres unos de nosotros y que estás en nuestros pensamientos. ¡Recupérate pronto!», dice la nota, que está firmada por el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto.
El embolia pulmonar que sufre Tyson Carter podría estar relacionada con un contagio por coronavirus, aunque fuentes del Estrella Roja precisaron estos días que el jugador no había tenido síntomas. Se trata de un problema de salud grave, pues Carter tiene afectados los dos pulmones y podría haber dicho adiós a la temporada. El periodo de recuperación contempla un mínimo de tres meses sin actividad física, de ahí que tenga complicado volver a jugar.
