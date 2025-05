El Colegio El Pinar comienza este jueves en Gijón la fase de ascenso a Segunda FEB

El Colegio El Pinar ya se encuentra concentrado en el que será su gran reto de la temporada, después de completar una casi inmaculada fase ... regular, finalizando en lo más alto de la tabla y ganándose por derecho propio la posibilidad de soñar con la que sería la mayor gesta del baloncesto humilde español de los últimos años: el ascenso a la tercera categoría. Gijón, a partir del jueves, será el escenario de la última 'batalla' de la temporada, con ocho equipos en liza, de los cuales ascenderán tres. Dos el sábado y uno el domingo.

El formato es el siguiente: cada equipo disputará tres partidos y el campeón de cada grupo obtendrá un billete para jugar el próximo año en la Segunda FEB, mientras que los segundos se verán las caras entre ellos el último día del fin de semana para optar a esa plaza restante. En el Grupo 1 estarán el Colegio El Pinar (Alhaurín de la Torre), el Círculo Gijón Noega Baloncesto (Gijón), el DM Group Mollet (Mollet del Vallés, Barcelona) y el Sercomosa Molina Basket (Molina de Segura, Murcia). En el 2, por su lado, competirán el LBC Cocinas (Logroño), el Jaén Paraíso Interior FS (Jaén), el CB Aridane (Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma) y el Rigalli Alginet (Alginet, Valencia).

Los malagueños, por su lado, ya saben lo que es competir en una cita de este calado. Consiguieron también clasificarse a la fase de ascenso a la antigua LEB Plata hace dos años, aunque no lograron alcanzar el sueño. Sabedores de lo complicado que resultará, cuentan con el 'plus' de la experiencia en esta ocasión. Entonces no había jugadores profesionales en la plantilla, igual que ahora, y muchas de las caras que formaron aquel equipo siguen vistiendo la camiseta roja de El Pinar este curso, dos años después.