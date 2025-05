Canal Sur también ofrecerá los partidos del Unicaja la Final Four de la Champions

Final Four Basketball Champions League

Final Four Basketball Champions League

Final Four Basketball Champions League

Sleva trata de taponar a Alberto Díaz en la Final Four de Belgrado.

Juan Calderón Málaga Sábado, 3 de mayo 2025, 18:52 Comenta Compartir

Los seguidores del Unicaja van a tener muchas opciones para seguir los partidos de su equipo en la Final Four de la Basketball Champions League que comienza el viernes en Atenas.

El último en sumarse a la oferta televisiva es Canal Sur. La cadena autonómica anunció que ofrecerá los encuentros del conjunto malagueño en Andalucía Televisión (ATV) y en CanalSur Más, su plataforma de vídeo bajo demanda. La cadena autonómica ofreció en su día toda la Champions, pero en las últimas campañas no lo vio conveniente.

Como ha sucedido en los últimos encuentros del Unicaja, los aficionados podrán seguir los partidos por varias vías. Por un lado está la retransmisión de 101 Televisión. Además, Teledeporte ofrecerá los encuentros de los equipos españoles y DAZN permite seguirlos también. De forma paralela, para el que no tenga acceso a estas plataformas, está el portal de retransmisiones de la FIBA, Courtside, que los emite previo pago. El domingo, Canal Sur informó que también dará los encuentros, así que, como se puede comprobar, medios para seguir la Final Four no faltan.