Sulejmanovic, durante un entrenamiento. ACB FOTOS

Bosnia convoca a Sulejmanovic y Castañeda para los partidos de clasificación para el Mundial

El ala-pívot vuelve a una convocatoria después de tres años tras el cambio de seleccionador

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

El Unicaja perderá a casi toda su plantilla para la próxima ventana de selecciones. Este martes se hizo pública la preconvocatoria de Bosnia para los partidos de clasificación para el Mundial y en ella aparecen los nombres de Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda, pero no el de Nihad Djedovic.

