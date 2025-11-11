Bosnia convoca a Sulejmanovic y Castañeda para los partidos de clasificación para el Mundial

El Unicaja perderá a casi toda su plantilla para la próxima ventana de selecciones. Este martes se hizo pública la preconvocatoria de Bosnia para los ... partidos de clasificación para el Mundial y en ella aparecen los nombres de Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda, pero no el de Nihad Djedovic.

El caso del primero es muy llamativo, pues llevaba tres años sin jugar con su selección. Sulejmanovic es uno de los jugadores más importantes de su país y el equipo bosnio lo ha echado de menos. Ahora, con la llegada de Dario Gjergja al banquillo de la selección parece que se abre una nueva etapa para él.

También estará con los balcánicos Xavier Castañeda, aunque no es seguro que se quede en la lista definitiva de Bosnia para los encuentros ante Turquía y Serbia. Se da la circunstancia de que Castañeda fue descartado por el anterior seleccionador antes del Eurobasket del pasado verano al estar fuera de forma. Gjergja también ha convocado a otro estadounidense, John Roberson, por lo que uno de los dos se quedará fuera.