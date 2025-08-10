Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FEDERACION DE POLONIA / SUR
Unicaja

Balcerowski sigue exhibiéndose con Polonia y Castañeda vuelve al fin a la acción con Bosnia

El pívot sumó 16 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en el amistoso ante Suecia y el nuevo exterior cajista regresó a la cancha tras seis meses en el dique seco

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:59

Está siendo un domingo de cal y arena para el Unicaja, que recibió, por un lado, buenas noticias por parte de dos de sus jugadores ... internacionales, y por otro, añadió más incertidumbre al caso de su capitán, Alberto Díaz, al que han tenido que buscar un sustituto temporal con España por sus molestias musculares. Los otros dos internacionales cajistas concentrados estos días con sus equipos sí que trajeron consigo buenas noticias. Olek Balcerowski volvió a lucirse con Polonia, en un amistoso ante Suecia en el que volvió a presentarse como uno de los pilares del equipo. Anotó 16 puntos (5/9 en tiros de dos), capturó 4 rebotes y repartió hasta 5 asistencias, siendo clave en el laborioso triunfo (74-72) de su país.

