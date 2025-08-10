Balcerowski sigue exhibiéndose con Polonia y Castañeda vuelve al fin a la acción con Bosnia

Está siendo un domingo de cal y arena para el Unicaja, que recibió, por un lado, buenas noticias por parte de dos de sus jugadores ... internacionales, y por otro, añadió más incertidumbre al caso de su capitán, Alberto Díaz, al que han tenido que buscar un sustituto temporal con España por sus molestias musculares. Los otros dos internacionales cajistas concentrados estos días con sus equipos sí que trajeron consigo buenas noticias. Olek Balcerowski volvió a lucirse con Polonia, en un amistoso ante Suecia en el que volvió a presentarse como uno de los pilares del equipo. Anotó 16 puntos (5/9 en tiros de dos), capturó 4 rebotes y repartió hasta 5 asistencias, siendo clave en el laborioso triunfo (74-72) de su país.

El segundo en 48 horas, porque un día antes disputó otro duelo, esta vez a puerta cerrada y ante el mismo rival, en el que el pívot cajista volvió a brillar con otros 16 puntos. Sus siguientes duelos de preparación cara al Eurobasket serán: el jueves, contra Georgia, y el domingo y el próximo jueves 21, ambos contra Finlandia.

Por otro lado, la otra gran noticia este domingo fue el regreso a la cancha del nuevo fichaje cajista: Xavi Castañeda. El base-escolta, que llevaba sin vestirse de corto desde que se lesionase en el mes de febrero, al fin botó el balón ayer, en su caso, en un partido amistoso de su selección, Bosnia, ante Montenegro. En el último duelo de preparación, el seleccionador bosnio optó por reservarle, pero ayer sí que salió a la pista. No han trascendido estadísticas del partido más allá del marcador, que se cerró con derrota por 90-102, sin embargo, sí que se han visto vídeos en los que el nuevo cajista jugaba.