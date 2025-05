De Badalona a Atenas, un viaje alucinante por el éxito

Se ha repetido mucho en los dos últimos años, pero no deja de ser sorprendente. El Unicaja alargó este domingo en un lugar tan simbólico ... como Atenas su recorrido por la senda del éxito. El sexto título de un equipo de leyenda llegó en la final de la Basketball Champions League conquistada ante el Galatasaray. Se podría decir que es la culminación de un proyecto, pero teniendo en cuenta el hambre ganadora de este grupo de jugadores, sería adelantarse a los acontecimientos.

Cuando el Unicaja irrumpió en el coto reservado a los grandes del baloncesto español en la Copa de Badalona, nadie esperaba que aquello fuese el comienzo de un ciclo tan espectacular, tanto por la regularidad que ha mostrado, como por el nivel competitivo del equipo y el reconocimiento de un estilo marcado y diferencial.

La gesta de Badalona adquirió más valor porque se consiguió tras vencer a los dos transatlánticos como son el Real Madrid y el Barcelona y se culminó con una victoria ante el Tenerife, que ha padecido en sus carnes el despegar del proyecto del Unicaja. La Final Four celebrada en Málaga meses después de aquello fue una decepción, pero también un acicate para el vestuario, que maduró y se conjuró para ganar la Champions a la siguiente temporada, como así sucedió en Belgrado, donde llegó el segundo título del proyecto.

El tercer título continental de la historia del club tras la Koraca y la Final Four le dio el billete para la Copa Intercontinental, su logro más exótico. Curiosamente, la preparación de aquellos partidos permitió al Unicaja llegar más rodado a la Supercopa de Murcia. Allí perdió un año antes el mismo torneo ante el Madrid, al que esta vez venció de forma arrolladora. La velocidad que alcanzó el equipo era ya muy alta, proporcional al respeto que recibía de sus rivales. Por eso cuando llegó la Copa del Rey Las Palmas este año, ya todos lo colocaban como claro aspirante a pelear por el título. El torneo fue impecable, culminado con una final sobresaliente frente al Madrid, al que también le tiene tomada la medida.

Y así, cada vez más fortalecido como bloque, el Unicaja ha llegado a Atenas. Su temporada en la Champions ha sido impecable, rompiendo todos los registros de partidos ganados de forma consecutiva de la competición y también a nivel de anotación. Sólo perdió un duelo, ante el Galatasaray, al que este domingo venció en la capital griega para abrazar el quinto sexto título en dos años. Increíble.

¿Es el final del trayecto? No, porque antes de que acabe este 2025 el Unicaja podría lograr tres títulos más. El gran objetivo sería la Liga, complicado, pero no imposible, porque de este equipo no se puede dudar. Y luego llegará la Copa Intercontinental, para la que consiguió el billete en Atenas, y la Supercopa, en la que será anfitrión a finales de septiembre. El viaje por el camino del éxito continúa, preparen las bufandas...