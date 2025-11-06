Alberto Díaz y Tyson Pérez, los dos motores del Unicaja

No son las estrellas del Unicaja, tampoco sus jugadores más mediáticos ni los que más cobran, pero Alberto Díaz y Tyson Pérez son los que ... más puntos generan para el equipo. El conjunto malagueño es un caso atípico en el baloncesto nacional por la solidaridad que caracteriza su juego y el reparto de minutos de sus profesionales. Esto permite una situación muy llamativa, como es la presencia de Tyson Pérez y Alberto Díaz entre los quince mejores generadores de juego de toda la Liga Endesa.

Los analistas de este deporte ahondan en detalles muy concretos del juego que realmente tienen un gran valor para los entrenadores y que cara a los aficionados permiten entender la importancia que tienen determinados jugadores en los equipos.

Según las estadísticas avanzadas, el base malagueño del Unicaja genera 152 puntos por cada cien posesiones. Se trata del séptimo mejor registro entre todos los jugadores de la Liga Endesa. Díaz está firmando un comienzo de temporada muy sólido, en el que incluso está por encima de sus promedios en ataque (siete puntos), especialmente en los lanzamientos de tres, de hecho es el octavo mejor triplista de la Liga con un 54,5% y dos aciertos desde la larga distancia por encuentro. Si esto se une con sus asistencias (tres) y sus recuperaciones se entiende esa fuerte influencia que tiene en el juego del equipo malagueño. Con él en la pista, la clave está en defensa porque de esa solidez atrás se logra un mayor control de los partidos y permite contragolpes.

El caso de Tyson Pérez (duodécimo) es distinto. El internacional español es el máximo reboteador del Unicaja (6,4) y el segundo máximo anotador del equipo (10,2), sólo superado por Balcerowski. Esa combinación de puntos y rebotes arroja una proyección de 147.6 puntos por cada 100 posesiones. El buen comienzo de temporada que está protagonizando Tyson Pérez se ve reflejado en otros aspectos del juego, pues es de los pocos jugadores, junto a Matt Costello) que aparecen en los puestos destacados tanto en los parámetros ofensivos como en los defensivos, lo que da una idea del impacto que tiene en el juego del Unicaja cada vez que sale a la pista.

Esta particular clasificación la lidera el valencianista Darius Thompson, posiblemente el mejor base de la competición con 168,7 puntos, uno más que Giorgi Shermadini. El gran momento del Valencia queda reflejado en que otros cuatro de sus jugadores aparecen entre los más diez destacados en este 'ranking': Pradilla (159,4), Sako (154.9), Kameron Taylor (151,2) y Costello (150,7), lo que da una idea del gran volumen ofensivo del equipo, que está promediando 101,40 puntos en estas cinco jornadas, una locura.