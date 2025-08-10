Alberto Díaz, con un sustituto temporal en la selección
El técnico español, Sergio Scariolo, ha recurrido al base del equipo B Guillem Ferrando, para suplir por ahora la baja del malagueño por molestias
Domingo, 10 de agosto 2025, 20:26
Llegan malas noticias para Málaga desde la selección española. Había y sigue habiendo un clima de incertidumbre tras lo sucedido este jueves, cuando, en el ... Torneo Ciudad de Málaga, el capitán del Unicaja e internacional malagueño Alberto Díaz, apenas participó seis minutos junto al equipo en el duelo ante la República Checa. El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, explicó sin dar demasiados detalles, que el base cajista había sufrido molestias físicas, por lo que permaneció durante la segunda mitad en el banquillo. Hasta la fecha, no ha trascendido mayor información.
Sin embargo, tres días después de aquello, este domingo, la Federación Española de Baloncesto ha vuelto a manifestarse, y la noticia no parece positiva. Scariolo se ha visto obligado a incluir en la convocatoria a un nuevo base, el joven de 23 años y del Girona, Guillem Ferrando, que realizó un buen papel con el equipo B de España estos días.
Según ha informado la FEB, el director de juego valenciano se unirá a la al combinado nacional, al menos temporalmente, cara a los próximos entrenamientos y duelos de preparación de España previos al Eurobasket, que comenzará a finales de mes. ¿Quiere decir esto que ya se descarte a Alberto Díaz para la cita continental? Al menos, de momento, no. La Federación aún no ha descartado completamente al cajista, sólo ha explicado que Guillem complementará al equipo tras las molestias que sufrió Alberto en el último partido en Málaga, en espera de su evolución.
