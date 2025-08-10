Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz, con un sustituto temporal en la selección

El técnico español, Sergio Scariolo, ha recurrido al base del equipo B Guillem Ferrando, para suplir por ahora la baja del malagueño por molestias

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:26

Llegan malas noticias para Málaga desde la selección española. Había y sigue habiendo un clima de incertidumbre tras lo sucedido este jueves, cuando, en el ... Torneo Ciudad de Málaga, el capitán del Unicaja e internacional malagueño Alberto Díaz, apenas participó seis minutos junto al equipo en el duelo ante la República Checa. El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, explicó sin dar demasiados detalles, que el base cajista había sufrido molestias físicas, por lo que permaneció durante la segunda mitad en el banquillo. Hasta la fecha, no ha trascendido mayor información.

Alberto Díaz, con un sustituto temporal en la selección

