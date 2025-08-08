Alberto Díaz apenas jugó este jueves por molestias físicas

Resultó llamativo que Alberto Díaz no jugara demasiados minutos este jueves, en el segundo partido del Torneo Ciudad de Málaga, ante la República Checa, por ... los galones que tiene en el equipo nacional y por el escenario en el que se disputó el encuentro: el Carpena, la casa del equipo al que capitanea y frente a 'su' público. Scariolo justificó la situación confirmando que el jugador sufrió molestias físicas que le obligaron a quedarse en el banquillo en el segundo tiempo.

Apenas jugó 6:32 minutos, en los que le dio tiempo a repartir una asistencia y a coger un rebote. Su ausencia obligó a Scariolo a darle más protagonismo a Saint-Supéry en la posición de 'uno' y a optar por Darío Brizuela en ese rol ante las faltas que tenía De Larrea a esas alturas del partido (cuatro). Tampoco jugaron por problemas físicos Alejandro Abalde y Santi Aldama.

No obstante, no parece grave y se espera que pueda estar en los dobles enfrentamientos ante Francia (14 y 16 de agosto, en Badalona y París) y Alemania (21 y 23, en Madrid y Colonia). El equipo descansará hasta el domingo, día en el que quedan citados en Badalona para seguir preparando los compromisos preparatorios para el Eurobasket.