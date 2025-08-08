Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz, este martes. Marilú Báez

Alberto Díaz apenas jugó este jueves por molestias físicas

El malagueño disputó sólo 6:32 minutos del primer tiempo en el triunfo español ante la República Checa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:35

Resultó llamativo que Alberto Díaz no jugara demasiados minutos este jueves, en el segundo partido del Torneo Ciudad de Málaga, ante la República Checa, por ... los galones que tiene en el equipo nacional y por el escenario en el que se disputó el encuentro: el Carpena, la casa del equipo al que capitanea y frente a 'su' público. Scariolo justificó la situación confirmando que el jugador sufrió molestias físicas que le obligaron a quedarse en el banquillo en el segundo tiempo.

