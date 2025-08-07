Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saint-Supéry, entrando a la pintura para intentar anotar una canasta.

Ver 46 fotos
Saint-Supéry, entrando a la pintura para intentar anotar una canasta. Marilú Báez

España se redime en el Carpena ante República Checa (87-73)

La absoluta se reencuentra con el triunfo tras caer el martes frente a Portugal, con un buen Saint-Supéry y un Alberto Díaz que apenas disputó siete minutos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:37

No falló la selección absoluta en su segundo partido de este Torneo Ciudad de Málaga, ahora ante República Checa (87-73) tras descarrilar frente a ... Portugal en el primero de los encuentros. Dominó con mano de hierro durante casi toda la contienda y sólo estuvo por debajo en el primer cuarto. Ahora sí, examen aprobado cara al Eurobasket que comenzará en cuestión de semanas, este agosto. Además, la respuesta del público malagueño en la segunda parte de este maratón de baloncesto fue magnífica. Mejor en el turno de noche que en el de la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  7. 7 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  8. 8 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Conceden el subsidio para mayores de 52 años a una empleada de hogar sin haber cotizado lo suficiente: el dictamen de un tribunal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España se redime en el Carpena ante República Checa (87-73)