España se redime en el Carpena ante República Checa (87-73)

No falló la selección absoluta en su segundo partido de este Torneo Ciudad de Málaga, ahora ante República Checa (87-73) tras descarrilar frente a ... Portugal en el primero de los encuentros. Dominó con mano de hierro durante casi toda la contienda y sólo estuvo por debajo en el primer cuarto. Ahora sí, examen aprobado cara al Eurobasket que comenzará en cuestión de semanas, este agosto. Además, la respuesta del público malagueño en la segunda parte de este maratón de baloncesto fue magnífica. Mejor en el turno de noche que en el de la tarde.

El crecimiento del cuadro de Scariolo fue gradual en sus dos mitades. Tras comenzar a contrapié, por debajo en el marcador, no tardó en imponer su condición de local y su talento para irse al segundo período por delante. Y fue gracias, en cierto modo, a los cinco puntos que Mario Saint-Supéry anotó en el arranque. El malagueño fue el gran nombre propio del combinado español en la faceta anotadora en los primeros 20 minutos con siete puntos, más que nadie cuando sonó el bocinazo que indicaba el descanso.

Sostuvo al equipo defensivamente Willy Hernangómez, que capturó siete rebotes (cinco en su canasta y dos en la rival), el hombre más determinante del roster de Scariolo. También se erigió como una figura clave el vasco Xabi López-Aróstegui, que se puso el mono de trabajo para desempeñarse en distintas facetas del juego: anotó, reboteó y asistió. Su experiencia y veteranía fueron claves ante la República Checa que dirige el técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, uno de los grandes valedores de Saint-Supéry estos años atrás, primero como entrenador suyo en el Tizona Burgos y el pasado curso en El Bages.

Sí sufrió algo más al inicio del tercer cuarto el equipo de Scariolo, aunque se iba recomponiendo sobre la marcha gracias, en parte, a tiros fantásticos de Pradilla y Puerto. Saint-Supéry, mientras tanto, se encargaba de subir el balón y de dirigir los distintos ataques del combinado español, muestra del punto de madurez en el que se encuentra el interior de la Universidad de Gonzaga. El juego que planteaba la absoluta propició que la ventaja se hiciera también más grande cuando llegó el último cuarto, en el que terminó de explotar Josep Puerto, que alcanzó los 15 puntos.

Destacó el poco protagonismo que Scariolo le dio a Alberto Díaz en este segundo encuentro, pensando, seguramente, en los compromisos venideros. Disputó algo menos de siete minutos de partido y fue el único de los doce convocados que no anotó ni un solo punto. En el horizonte queda el doble enfrentamiento ante Francia (14 y 16 de agosto, en Badalona y París) y frente a Alemania (21 y 23 de agosto, en Madrid y Colonia), encuentros en los que se espera que el capitán cajista goce de más protagonismo. Y tras ello, el debut del equipo en el Eurobasket, ante Georgia en Limasol (Chipre).