Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Claver, Fran Guillén, Leyre Barriocanal y Pablo Laso, el equipo de comentaristas de DAZN. ACB FOTOS
Liga Endesa

El acuerdo entre DAZN y RTVE está todavía por firmar a cuatro días del comienzo de la Liga

La ACB confía en que se concrete antes del fin de semana

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:50

La gran novedad del baloncesto televisado esta temporada en España ha sido la entrada en escena de DAZN en sustitución de Movistar. La clave de ... ese acuerdo estuvo en que contemplaba la emisión de un partido en abierto, bien su propia plataforma o bien vendiendo los derechos de ese encuentro a otro canal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  3. 3

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  8. 8

    El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League
  9. 9 Cuatro ancianos fallecidos por un brote de Covid en una residencia del municipio sevillano de La Algaba
  10. 10 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El acuerdo entre DAZN y RTVE está todavía por firmar a cuatro días del comienzo de la Liga

El acuerdo entre DAZN y RTVE está todavía por firmar a cuatro días del comienzo de la Liga