El acuerdo entre DAZN y RTVE está todavía por firmar a cuatro días del comienzo de la Liga

La gran novedad del baloncesto televisado esta temporada en España ha sido la entrada en escena de DAZN en sustitución de Movistar. La clave de ... ese acuerdo estuvo en que contemplaba la emisión de un partido en abierto, bien su propia plataforma o bien vendiendo los derechos de ese encuentro a otro canal.

Movistar realizó una oferta a la baja respecto a lo que había ofertado en el anterior contrato y la propuesta de DAZN no era muy distante. La primera no dio opción a los encuentros en abierto, mientras que la segunda, consciente de que podía ser el factor diferencia, sí. Los clubes de la Liga ACB entendieron que necesitaban ampliar la proyección del baloncesto y se decantaron por la propuesta de DAZN.

Teóricamente, ese encuentro que se ofrecerá en abierto los domingos a las 12.30 horas será ofrecido por Televisión Española en Teledeporte o La2. Sin embargo, fuentes de la ACB confirmaron que todavía no se ha firmado, de ahí que en la parrilla del fin de semana no aparezca ningún encuentro ofrecido por Televisión Española y tampoco por parte de TV3, la autonómica de Cataluña, que también entrará en la emisión de partidos.

Algunas fuentes dieron por hecho que este mismo fin de semana comenzarán los partidos en abierto y señalaron que las diferencias para cerrar el acuerdo estaba en la duración del mismo, algo que tiene una derivación política y que estaría vinculado a la continuidad del actual Gobierno.

La ACB celebra hoy una asamblea y se espera que los clubes reciban información de en qué estado se encuentra este acuerdo que se dio por hecho meses atrás, pero que, a cuatro días para el comienzo de la Liga, todavía no está firmado.