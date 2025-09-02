El turismo de la Costa del Sol espera un mejor septiembre

Comienza septiembre y se enfila la recta final de la temporada alta del turismo. Arranca un mes en el que el perfil del viajero es ... diferente y las expectativas también. Tras los dos meses más intensos del año, que comenzaron con malas previsiones y que luego se fueron enmendando, septiembre sigue manteniendo el pulso con ocupaciones que los hoteleros esperan rebasar el 88,7% de 2024 y que pueden llegar al 90% en Málaga, Torremolinos y Benalmádena, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). El reto es superar los tres millones de pernoctaciones que sumaron en este mismo periodo el pasado año los establecimientos hoteleros, los apartamentos turísticos, casas rurales y camping. Una cifra en la que no está computada la actividad de las viviendas turísticas. Un sector que también vaticina un mejor mes de septiembre.

El presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro), Juan Cubo, asegura que «el mercado de Málaga provincia muestra este mes un comportamiento mucho más favorable que el observado a estas mismas alturas en 2024» y precisa que la ocupación alcanza actualmente el 56%, frente al 48 % que se registraba un año antes en la misma fecha, lo que supone una mejora de ocho puntos porcentuales. Además, pone en valor que este crecimiento se consigue incluso con una subida del 25% de los precios hasta situarse en 174 euros por noche. «Este incremento de las tarifas confirma una estrategia más ambiciosa de los alojamientos y una demanda dispuesta a pagar tarifas más altas», detalla para añadir que también este dato es clave para elevar hasta un 37% la rentabilidad de estos negocios. «En conjunto septiembre se perfila como un mes mucho más sólido que el de 2024 a estas alturas, con más reservas, precios sensiblemente más altos y un RevPAr, indicador que mide la rentabilidad, claramente superior, lo que refuerza la percepción de un mercado en expansión y con mayor dinamismo», afirma. También hace balance de agosto para concluir que se ha caracterizado por precios notablemente más altos, tras subir un 32% y situarse en 248 euros la noche, una ocupación prácticamente idéntica a la del año anterior y una rentabilidad superior, con la particularidad de que las reservas se han realizado con menos antelación.

Por su parte, la oferta de interior sigue de enhorabuena. El cofundador del portal líder en España en este segmento de turismo de interior, Ruralidays, Félix Zea, prevé un buen mes de septiembre, con una ocupación media que esperan sea un 10% superior a la del pasado año, alcanzado el 70%. «En estos momentos tenemos un 65% de las ventas cerradas y esperamos llegar al 70%. Son muy buenas noticias. Además, la estancia media es de siete noches». Zea destaca el tirón de los turistas alemanes: «el viajero extranjero por excelencia es el alemán, que ha crecido un 16% respecto al año pasado». Y hace un repaso del verano para asegurar que agosto también se ha cerrado dos puntos por encima de 2024 llegando al 90% de ocupación. «Está siendo un buen verano con cifras similares al año pasado en julio y agosto y con un septiembre con un aumento significativo», declara.

En una ronda de contactos con profesionales del sector coinciden en confiar en «mejorar los datos del pasado año manteniendo los precios en niveles similares» y advierten de que el perfil del viajero de septiembre es diferente en cuanto a que ya no responde en su mayoría a ese turista vacacional que viaja en familia sino a un cliente de mayor edad, sin ataduras por el comienzo del curso académico, y que suele tener una mayor capacidad de gasto.

Un viajero diferente

Un perfil al que en la capital se suman las reservas de profesionales que reservan con motivo de los numerosos congresos que hay previstos en este mes en la capital de la Costa del Sol. De ahí que el responsable de Aehcos en Málaga ciudad, Francisco Moro, avanza que septiembre arranca con más fuerza. «El verano está siendo raro. Tanto julio como agosto empezaron flojos, pero han ido acabando bien. En la actualidad estamos en línea con las reservas y la ocupación del año pasado. Se nota ya la llegada de clientes de eventos y congresos y de viajeros de un rango de mayor edad que busca la tranquilidad de septiembre. Las previsiones son muy buenas, un poco mejor que las de 2024 que ya se saldó con un registro récord. Las tarifas están en línea con las del pasado año. En la ciudad se está notando que ha subido el nivel de la clientela».

El CEO y fundador de MS Hoteles, Miguel Sánchez, comparte estas buenas expectativas para septiembre, tras señalar que agosto se ha cerrado mejor de lo previsto. Precisa que a los establecimientos de esta cadena «llegaron el mes pasado el mismo volumen de viajeros españoles que el año pasado, pero con un 6% menos de pernoctaciones». Para este septiembre avanza que comienzan con una ocupación media del grupo del 89% y destaca el buen comportamiento del mercado británico y el tirón del alemán y del francés. «Esperamos mejorar los resultados de 2024 y hacerlo con unas tarifas más altas, en torno al 5%. La ocupación es ahora mismo entre un 6 y un 7% superior a la del pasado año».

Por su parte, la consejera del Grupo Peñarroya y responsable del mayor complejo hotelero de todo incluido de la Costa del Sol, el Holiday World, Mari Francis Peñarroya, asegura que «de cara a septiembre, la cosa pinta también un poquito mejor que el año pasado, así que seguimos en buena línea» y explica que «agosto se ha cerrado con una producción por encima del año pasado. Además, tanto en precios como en rentabilidad ha sido superior». Unos datos que le llevan a afirmar que «la ocupación en los meses de verano se ha mantenido en la línea de años anteriores, con variaciones de sólo unas décimas de un año a otro. En definitiva, el año está siendo algo mejor que el pasado, con un crecimiento moderado. Eso sí, no hemos llegado a las expectativas tan optimistas que teníamos y la demanda tampoco se ha dejado sentir con la facilidad de los últimos años».