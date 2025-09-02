Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un turista disfruta del sol y de la playa. Salvador Salas

El turismo de la Costa del Sol espera un mejor septiembre

Los hoteles, las viviendas turísticas, la oferta de turismo rural y la capital esperan mejorar los resultados del pasado año

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:37

Comienza septiembre y se enfila la recta final de la temporada alta del turismo. Arranca un mes en el que el perfil del viajero es ... diferente y las expectativas también. Tras los dos meses más intensos del año, que comenzaron con malas previsiones y que luego se fueron enmendando, septiembre sigue manteniendo el pulso con ocupaciones que los hoteleros esperan rebasar el 88,7% de 2024 y que pueden llegar al 90% en Málaga, Torremolinos y Benalmádena, según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). El reto es superar los tres millones de pernoctaciones que sumaron en este mismo periodo el pasado año los establecimientos hoteleros, los apartamentos turísticos, casas rurales y camping. Una cifra en la que no está computada la actividad de las viviendas turísticas. Un sector que también vaticina un mejor mes de septiembre.

Espacios grises

