Turistas se disponen a conocer la Alcazaba durante su visita a Málaga. Marilú Báez

El tirón cultural de Andalucía en alza: atrae 12,5 millones de turistas en 2024

Estos viajeros, que representan el 35% del total de los que recalaron en la región, gastaron en los destinos andaluces un 6% que en el ejercicio anterior

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:53

Los reclamos culturales cada vez actúan más como imanes para atraer turistas. Los datos del informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte ... de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) señala que el patrimonio histórico y la oferta de museos y eventos culturales fueron la principal motivación para 12,5 millones de turistas que recalaron en el destino el pasado año. La cifra denota que es un segmento al alza, al suponer un 2,5% más, y que ya supone el 35% del total de viajeros que eligieron Andalucía para disfrutar de unas vacaciones en 2024.

