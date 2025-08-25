El tirón cultural de Andalucía en alza: atrae 12,5 millones de turistas en 2024

Los reclamos culturales cada vez actúan más como imanes para atraer turistas. Los datos del informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte ... de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) señala que el patrimonio histórico y la oferta de museos y eventos culturales fueron la principal motivación para 12,5 millones de turistas que recalaron en el destino el pasado año. La cifra denota que es un segmento al alza, al suponer un 2,5% más, y que ya supone el 35% del total de viajeros que eligieron Andalucía para disfrutar de unas vacaciones en 2024.

Pero, además, es un viajero de alto interés porque dispone de un mayor presupuesto de viaje y que ha elevado un 6% su desembolso medio en el destino, cifrado en noventa euros por persona y día. Un dato que representa un 16,3% más que antes de la pandemia y que supera la media del destino que se sitúa en 82 euros.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado los datos que consolidan la amplia oferta que la región ofrece al visitante, garantizando un turismo sostenible, regenerativo y respetuoso con el residente y el entorno, como es en este caso el cultural. «Nuestra cultura única hace que cada vez más visitantes se rindan a este gran destino y nos elijan para descansar, disfrutar y descubrir nuevos rincones», ha destacado, tras insistir en la importancia de esta industria, que ha definido como «el gran motor de oportunidades en la región, capaz de dinamizar la vida de nuestros municipios, generar empleo, fijar población y contribuir al desarrollo del territorio».

90 euros es el desembolso medio por persona y día que hacen en los destinos andaluces los turistas que recalan en Andalucía atraídos por su cultura.

El informe remarca el perfil del turista cultural que llega a Andalucía y señala que procede en su mayoría del territorio nacional. Así, el 54,2% de los visitantes son españoles frente al 45,8% de extranjeros. La estancia de este visitante se estima en 4,5 días de media y, en cuanto a la edad, el viajero principal es de la Generación X. Un 37% de ellos cuenta entre 45 y 65 años.

Pero, además, sobre los hábitos de consumo este estudio apunta que los establecimientos hoteleros son el principal alojamiento escogido por el 62,5% de la demanda y la inquietud por explorar destinos nuevos se sitúa como la principal elección del destino cuyo viaje cuenta con una valoración posterior de 9,2 sobre 10 puntos.

Estos turistas culturales que recorren los principales reclamos históricos y disfrutan del arte en museos, del teatro o de la música también son grandes aficionados a vivir experiencias gastronómicas en el destino, en el 67,8% de los casos, y a conocer espacios naturales (35,9%), lo que consolida el grado de fidelidad en casi un 30%.