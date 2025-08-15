¿Dónde pasar el puente de agosto?: Málaga es el destino preferido
El portal de alquiler vacacional Holidu ha elaborado un ranking de los 50 destinos más buscados por los españoles para estos días de fiesta
Málaga
Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15
En pleno puente de agosto Málaga se alza como destino preferido por los españoles. El portal de alquiler vacacional Holidu ha elaborado un ranking de ... los 50 lugares más buscados por los españoles, analizando precios y el número medio de personas por destino. El destino preferido, el que encabeza el listado de consultas para el 15 de agosto, es Málaga, con unas tarifas medias de 216 euros.
Otro destino andaluz se coloca en segunda posición. Se trata de Cádiz, con un coste medio de 218 euros. En el 'top 5' se encuentra también el municipio costero malagueño de Nerja, precedido por Alicante y Valencia. El municipio gallego de Sanxenxo cierra este listado de medio centenar de destinos preferidos por los españoles para pasar el puente de agosto.
Entre medias, Benalmádena y Torremolinos ocupan los puestos 15 y 16 de este ranking, en el que Torrox Costa aparece en la posición número veinte, lo que remarca el tirón de los destinos de la provincia malagueña, más allá de coincidir este puente con la inauguración de la Feria de Málaga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.