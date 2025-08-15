Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de visitantes recorre el Centro de la ciudad en bicicleta. Marilú Báez

¿Dónde pasar el puente de agosto?: Málaga es el destino preferido

El portal de alquiler vacacional Holidu ha elaborado un ranking de los 50 destinos más buscados por los españoles para estos días de fiesta

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

En pleno puente de agosto Málaga se alza como destino preferido por los españoles. El portal de alquiler vacacional Holidu ha elaborado un ranking de ... los 50 lugares más buscados por los españoles, analizando precios y el número medio de personas por destino. El destino preferido, el que encabeza el listado de consultas para el 15 de agosto, es Málaga, con unas tarifas medias de 216 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Dónde pasar el puente de agosto?: Málaga es el destino preferido

¿Dónde pasar el puente de agosto?: Málaga es el destino preferido