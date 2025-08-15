¿Dónde pasar el puente de agosto?: Málaga es el destino preferido

En pleno puente de agosto Málaga se alza como destino preferido por los españoles. El portal de alquiler vacacional Holidu ha elaborado un ranking de ... los 50 lugares más buscados por los españoles, analizando precios y el número medio de personas por destino. El destino preferido, el que encabeza el listado de consultas para el 15 de agosto, es Málaga, con unas tarifas medias de 216 euros.

Otro destino andaluz se coloca en segunda posición. Se trata de Cádiz, con un coste medio de 218 euros. En el 'top 5' se encuentra también el municipio costero malagueño de Nerja, precedido por Alicante y Valencia. El municipio gallego de Sanxenxo cierra este listado de medio centenar de destinos preferidos por los españoles para pasar el puente de agosto.

Entre medias, Benalmádena y Torremolinos ocupan los puestos 15 y 16 de este ranking, en el que Torrox Costa aparece en la posición número veinte, lo que remarca el tirón de los destinos de la provincia malagueña, más allá de coincidir este puente con la inauguración de la Feria de Málaga.