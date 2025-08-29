Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

«Una pasada», asegura la directora de Operaciones de Andalucía Oriental de Meliá Hotel International, Rocío Galán. Y no es para menos. A los pocos ... días de abrir el proceso de selección de personal para cubrir los 170 puestos de trabajo que oferta el ME Málaga, conocido como el hotel de Piqué, esta cadena ha recibido más de 2.400 solicitudes para trabajar en este nuevo cinco estrellas de la capital malagueña. El establecimiento abrirá sus puertas en el centro de la ciudad el próximo 10 de octubre.

Además, la cifra de demandantes crece a diario con la presentación constante de propuestas en careers.melia.com, donde los aspirantes a trabajar en este hotel de lujo deben presentar sus currículums.

Galán se muestra sorprendida por la alta demanda de profesionales que quieren formar parte de este nuevo proyecto que será gestionado bajo la marca de lujo vanguardista de la cadena, ME. Es más, afirma que tenían programada una jornada de puertas abiertas para reclutar personal, pero que ante la avalancha de solicitudes han decidido no llevarla a cabo «porque tenemos suficientes alternativas para cubrir las posiciones», afirma.

Sobre los perfiles que buscan, Rocío Galán señala que la fuerte apuesta gastronómica que Meliá ha hecho en este establecimiento ha elevado los empleos a cubrir, si bien las necesidades van más allá del personal de restauración. También precisan profesionales para la recepción o para eventos.

En este hotel, que luce su fachada sin lonas ni andamios desde principios de esta semana, la cadena hotelera ha invertido 50 millones de euros, según avanzó el presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. Se trata de un cinco estrellas de 128 habitaciones, de las que 105 son dobles, ocho son suites y 15 junior suites.

El edificio de planta baja y entreplanta, cinco plantas más y ático tiene una ubicación estratégica en plena calle Victoria, junto a la plaza de la Merced y con vistas a la Alcazaba. En la primera planta contará con un centro de convenciones y un gimnasio, mientras que en las cuatro siguientes se distribuyen las habitaciones. Además, en el ático será protagonista una gran piscina 'infinity' exterior climatizada con solárium junto a un bar y un restaurante.

El establecimiento será el quinto cinco estrellas de la ciudad y el primero de la marca de lujo ME de Meliá en Málaga.