Vista del edificio del hotel ME Málaga, que ya luce sin andamios. Marilú Báez

Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

El establecimiento, que será gestionado bajo la marca de lujo ME, abrirá sus puertas en el centro de la capital de la Costa del Sol el próximo 10 de octubre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:20

«Una pasada», asegura la directora de Operaciones de Andalucía Oriental de Meliá Hotel International, Rocío Galán. Y no es para menos. A los pocos ... días de abrir el proceso de selección de personal para cubrir los 170 puestos de trabajo que oferta el ME Málaga, conocido como el hotel de Piqué, esta cadena ha recibido más de 2.400 solicitudes para trabajar en este nuevo cinco estrellas de la capital malagueña. El establecimiento abrirá sus puertas en el centro de la ciudad el próximo 10 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

