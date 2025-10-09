Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terraza cubierta para el invierno en una casa rural de Málaga. SUR

Cada vez más jubilados del norte de Europa alquilan casas rurales en Málaga para pasar el invierno

La «invernada» en pueblos del interior de la provincia aumenta un 15% esta temporada, con estancias medias de entre uno y dos meses

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Ha ocurrido desde hace años en la Costa del Sol, pero cada vez es más habitual también en los pueblos del interior, más económicos y ... sin las aglomeraciones propias del litoral. En esta época, una tendencia turística novedosa y que tiene cada vez mayor demanda es el alquiler de larga estancia, lo que en el sector se conoce como «turismo de invernada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cada vez más jubilados del norte de Europa alquilan casas rurales en Málaga para pasar el invierno

Cada vez más jubilados del norte de Europa alquilan casas rurales en Málaga para pasar el invierno