Los españoles que viajen a Reino Unido necesitan a partir de hoy contar con una autorización

Pilar Martínez Málaga Miércoles, 2 de abril 2025, 14:35 Comenta Compartir

Si vas a ir al Reino Unido es importante tener en cuenta que a partir de hoy es obligatorio contar con un nuevo documento antes de salir de viaje: la Electronic Travel Authorisation (ETA). Esta documentación se le exigirá a todos los españoles y demás ciudadanos de la UE que viajen a este país para estancias cortas, es decir, menos de seis meses, tanto por turismo, negocios o visitas familiares. Incluso para quienes estén en tránsito siempre que requiera pasar por un control fronterizo.

Esta autorización de viaje ya se exige a otras nacionalidades y a partir de hoy entra en vigor para todos los europeos. Sólo están exentos de contar con este permiso para viajar al Reino Unido aquellos ciudadanos que ya dispongan de un visado para ello; que tengan permiso para vivir, trabajar o estudiar en el Reino Unido, incluyendo el pre-settled o settled status del European Union Settlement Scheme o Indefinite Leave to remain, para lo que es esencial tener actualizado el perfil UKVI con el documento de viaje que emplees para viajar como el pasaporte o DNI; ser ciudadano británico o irlandés, o tener doble nacionalidad y un pasaporte británico o irlandés válido, o un pasaporte válido que contenga un certificate of entitlement; o viajar con un pasaporte de ciudadano de los territorios británicos de ultramar, así como vivir en Irlanda.

La ETA, aunque no es un visado sino una autorización previa electrónica, hay que solicitarla al menos tres días antes de la salida hacia el Reino Unido. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan pedirla incluso antes de sacar los billetes para viajar y explican que tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte.

Este permiso tiene un coste de diez libras, si bien el gobierno británico ha anunciado un incremento este año a 16 libras, en fecha aún por determinar. En caso de denegación no habrá reembolso alguno. La única vía para solicitarla es 'on line' a través de la web del Gobierno británico Gov.UK/Electronic-travel-autorisation. Para ello es imprescindible el pasaporte con el que se va a viajar, una dirección de email, un método de pago como Visa, Mastercard, American Express, JCB, Apple Pay o Google Pay, así como subir una foto del pasaporte y otra de la cara de la persona que la solicita. No es necesario introducir los datos del viaje.

Por lo general, recibirá una respuesta en un plazo de tres días hábiles, aunque la mayoría de las personas obtienen una respuesta en menos tiempo. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores advierten de que «no es posible obtener una decisión más rápida presentando la solicitud a través de otro sitio web». Además, destacan que si se viaja en grupo, cada persona debe presentar su solicitud por separado.

Este permiso de viaje será remitido al correo electrónico y estará vinculado al pasaporte con el que realizó la solicitud. Una vez obtenido podrá viajar al Reino Unido tantas veces como quiera mientras la ETA sea válida.